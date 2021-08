'Un jugador como Falcao pesa mucho para estos tres partidos': Santos Borré

Rafael Santos Borré es una de las opciones en ataque que tiene Reinaldo Rueda ante la ausencia de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel para enfrentar la triple fecha de eliminatoria. Junto a él, la presencia de Radamel Falcao puede aportar desde la jerarquía de ser el máximo anotador de la Selección Colombia.



Esto dijo Borré, delantero del Eintracht Frankfurt, sobre el partido contra Bolivia.



Adaptación en Alemania. “Me he sentido feliz en donde estoy, tienen un gran proyecto con jugadores jóvenes. Es una liga muy competitiva, se nota la calidad de equipos y jugadores. Es un juego rápido y dinámico. Eso poco que he probado trato de ponerlo e práctica en la Selección”.



La Copa América. "Haber jugado un torneo con la selección da experiencia y conocimiento. Te da jerarquía a la hora de llevar la camiseta".



Ser titular. “Esas son decisiones del técnico. Estamos contentos con el grupo que está, hay muchas opciones, el profesor tiene una decisión difícil a la hora de armar la nómina”.



La altura en los delanteros. “En ese sentido es para ambos equipos, sabemos las dificultades y ventajas de jugar en La Paz. Son características de juego diferentes ámbito normal. Hay que saberlo jugar, ser estrategas. Hay que tratar de aprovechar la cualidad de jugar allí, la velocidad con la pelota”.



Trabajos específicos. “En los entrenamientos no dejamos nuestras bases, nuestras fortalezas, hacemos mucho énfasis en que es un partido con distintas circunstancias. Lo estamos preparando de buena forma”.



Falcao. “Le da mucha jerarquía a la Selección, le da nombre y peso. Es uno de nuestros capitanes. El ataque, teniéndolo a él, es una preocupación para las demás selecciones. Dentro de las variantes, un jugador como él pesa mucho para estos tres partidos”.



Bolivia. “Es un rival que intenta ir por afuera, buscar a (Marcelo) Moreno Martins. Tratar de hacer transiciones rápidas y probar de fuera del área. Lo más importante es cómo estemos nosotros y lo sólidos que estemos. Sabemos que si estamos sólidos, bien, podemos llevarnos una alegría”.



El plus que aporta a la Selección. “Cada uno tiene fortalezas y virtudes, somos muchos delanteros, muchas opciones para el técnico. Somos un país rico en delanteros. Eso nos permite tener variedad y es muy bueno para nosotros. Yo trato de aportarle desde lo que soy como jugador, un ‘9’ que se adapta a otras posiciones. Esa polifunción puede aportarle a la Selección”.



