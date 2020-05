El día que expulsaron al Tino Asprilla de la Selección Colombia

Eran las 9:20 minutos de la mañana del miércoles 17 de junio de 1998 en el estadio municipal de Tour du Pin, el pequeño pueblo de concentración de la Selección Colombia.



A la práctica llegaron 21 futbolistas para preparar el segundo partido del grupo G. Faustino Asprilla, quien reaccionó contra el técnico Hernán Darío Gómez e hizo público su disgusto el pasado martes, ya estaba por fuera del Mundial.

La bomba estalló en París el martes 16. Allá, en el día de descanso, el Tino le dijo al periodista de Caracol Radio Javier Giraldo Neira que en la Selección había preferencias por otros jugadores y que él no debió haber sido sustituido en la derrota del lunes 15 contra Rumania, en el partido del debut en el Mundial de Francia-98.



“Hernán Darío no me respetó. Yo he jugado partidos buenos y malos. No comparto la decisión del técnico porque en el juego contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y no los sacó y a mí, sí. En lugar de sacarme a mí, Bolillo debió arriesgar más metiendo otro delantero. Se empecina en jugar así y yo tuve que matarme con los centrales”, fue lo que dijo en París.

Allá fue a pasar el día, y la derrota, en compañía de varios compañeros de equipo: Mauricio ‘Chicho’ Serna, José Fernando Santa, Faryd Mondragón…



A Bolillo Gómez se le acabó la paciencia. “Si sus declaraciones son ciertas, se va”, dijo a la prensa, que seguía el entrenamiento con el ausente Tino.



A las 6 de la mañana hora de Colombia, la noticia le daba la vuelta al país y ya se la había dado también al mundo. Hubo alarma general, tanta, que el presidente de la República Ernesto Samper le telefoneó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro Fina, para que convenciera a Gómez y lo hiciera retroceder. Que hiciera que volviera el Tino. Que lo perdonara.

Al regreso a la concentración en Tour du Pin, procedente de París tras el día libre luego de la derrota y las declaraciones que dio que motivaron su exclusión. Foto: Henry Agudelo- Archivo EL TIEMPO

Fina, quien estaba en París alistó viaje a la sede del equipo. Tres horas en tren.



La prensa esperaba conocer oficialmente los motivos de la ausencia del delantero en la cancha de prácticas.



“Me imagino que están contentos”, dijo Gómez, irónico, a un grupo de periodistas, y pasó a explicar el caso. “Aquí no se echa a nadie. La gente se va saliendo solita. Asprilla hizo unas declaraciones que no podía hacer y el reglamento de disciplina está para algo. A veces hablamos de estrellas con mucha facilidad. Estrella es Ronaldo y algún jugador brasileño", agregó.



¿Cómo reaccionó Asprilla cuando supo de su determinación?, le preguntaron a ‘Bolillo’: “Hubo respeto. Hubo un diálogo entre él y nosotros. Estaba todo el grupo. He sido tildado muchas veces de alcahueta con él. Llegamos a un punto en que le dije: ‘Solito te salíste’ ”, dijo.

Petición presidencial

La historia, sin embargo, no terminaba. Asprilla continuaba en el hotel Relais la Tour, y Fina y Hernán Mejía Campuzano, integrante del comité ejecutivo de la Federación, iban en camino con la petición de Samper entre manos.

A las 4:30 de la tarde entró Fina. Horas antes, Gómez ya se había enterado del objetivo del viaje de los directivos. El técnico se mantenía en su posición. Y se llegó a hablar de su renuncia si Asprilla era reintegrado al equipo por los directivos.



Además, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, el capitán y máximo símbolo del equipo, había dado en la mañana unas explosivas declaraciones en apoyo a Gómez.



A eso de las 5:45, Fina salió caminando hacia los periodistas que estaban en la puerta del hotel. ¿Qué había ocurrido? Asprilla estaba por fuera del Mundial. Lo dijo sin lugar a equívocos.



“La disciplina tiene que imperar. Estuvimos hablando con el cuerpo técnico, con los jugadores y el cuerpo directivo y tuvimos que llegar a esa decisión”, dijo.

Y agregó: “Hablé con el Tino. Me dijo que deseaba continuar con la Selección. No me habló de arrepentimiento. Él quiere jugar. Pero la disciplina impera por encima de todo. Asprilla se va por circunstancias administrativas de disciplina, por su declaración, porque violó el reglamento interno. Además, el grupo se estaba desuniendo”.

Votación de jugadores

Los jugadores y el cuerpo técnico discutieron la continuidad de Asprilla. El juicio y el veredicto se dio en la sala de los videos del hotel.



Algunos estaban sentados en dos sillones grandes. Los demás en unos más pequeños con mesas rojas.



El juicio al Tino se hizo antes de la llegada de los dirigentes. Comenzó la votación y Asprilla se fue quedando sin respaldo.

Herrnán Darío Gómez, en camino a atender a la prensa para comunicar la decisión de sacar a Asprilla del Mundial. Foto: Henry Agudelo-Archivo EL TIEMO

Faryd Mondragón intervino en favor del Tino, su gran amigo. Petición denegada. Luego fue Víctor Hugo Aristizábal. También de la cuerda de Asprilla. Petición denegada.



Entonces Hernán Darío Gómez le argumentó al grupo que el presidente Samper había llamado y había pedido que se le diera una nueva oportunidad al jugador. Petición denegada.



La votación llegó a su final. Asprilla no iba más. Carlos Valderrama, que maneja los hilos del equipo afuera y adentro del terreno, fue el vocero.



Álvaro Fina, Hernán Mejía Campuzano y Gustavo Moreno Jaramillo, el directivo de la Federación que acompañaba al equipo. Los tres acataron la decisión. De nada había valido el lobby presidencial.



Los jugadores habían resuelto el asunto, mientras que medio centenar de periodistas, camarógrafos y fotógrafos se dividió en tres grupos para cubrir la posible salida del Tino del hotel en la puerta principal y otras dos alternas.

Se escapó

Los arqueros la emprendieron contra los fotógrafos. Mondragón se burló de ellos y les dijo que eran unos “paparazzis” que jamás pudieron tomarle una foto a Asprilla.



“Ni se dieron cuenta que salió por la puerta de la cocina”, les rugió con sorna.



La táctica de huida había sido igual a las del fútbol: mientras Fina se llevó la marca de los medios concediendo una rueda de prensa, Asprilla salió de la concentración por una tercera la puerta de hotel no vigilada por pequeños grupos de periodistas.



Un golazo para que no quedase testimonio de una estrella abandonada a su suerte y expulsada de la Selección y el Mundial.



Quedaban dos partidos de la primera ronda, contra Túnez e Inglaterra, y aún estaba la esperanza colombiana de clasificar a la segunda ronda…



Con textos publicados de

Gabriel Romero y Gabriel Meluk

Enviados especiales de EL TIEMPO a Francia-98



