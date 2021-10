Luis Díaz sigue brillando y quiere revancha contra Uruguay

A Luis Díaz la vida le cambió en un mes y en cinco partidos, los que disputó con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil. En ese torneo, el guajiro fue el goleador y una de las grandes figuras del equipo que cerró el podio de la Copa, en el que también estuvieron Argentina y Brasil. Un gol suyo metió a la Selección en el último peldaño.

De ser un complemento, Díaz es hoy el punto de referencia del equipo para muchos, especialmente, desde que la Selección no ha podido contar con su referente hasta el año pasado, James Rodríguez.



Tabárez elogia a Luis Díaz

El primero en reconocer la importancia de Díaz en la Selección es el técnico del próximo rival de Colombia, Oscar Washington Tabárez, el entrenador de Uruguay.

“Colombia es un equipo que se preocupa por defender bien. Además de los buenos delanteros que tiene, van apareciendo nuevos jugadores, como Luis Díaz”, dijo Tabárez.



“No estaba en el radar de la élite y después de la gran Copa América que tuvo, pues pasó a estarlo”, agregó.



Díaz no perdió el vuelo que tomó en la Copa América y ese buen rendimiento que tuvo en el torneo en Brasil lo prolongó en su club, el Porto, en el que ha tenido un crecimiento importante.



Las cifras de Díaz con el Porto

Transferido a mediados de 2019 desde el Junior de Barranquilla, Díaz fue ganando espacio poco a poco en uno de los grandes de Portugal, en el que ya habían brillado jugadores como Fredy Guarín, Radamel Falcao García o el propio James. Las cifras en el torneo local lo demuestran. En su primera temporada, en 29 partidos, 20 como titular, marcó seis goles. En la 2020-21 tuvo que arrancar más veces desde el banco: 14 en 30 apariciones, en las que también logró seis tantos.



Díaz anda encendido ahora con el Porto. Ha jugado ocho partidos este semestre, todos como titular, y lleva seis anotaciones, es decir, ya igualó la marca de sus dos temporadas anteriores. Y esto apenas comienza.



Ya Reinaldo Rueda había destacado el valor y el aporte de Luis Díaz al terminar la Copa América. “Destaco lo colectivo, la habilidad y la fortaleza con la que aguanta el balón. Que Dios nos lo conserve y lo podamos disfrutar por mucho tiempo”, dijo entonces el DT.



Díaz, al igual que el resto de la Selección, quiere revancha contra Uruguay, tras lo ocurrido en la primera vuelta en Barranquilla. En el 0-3 en el estadio Roberto Meléndez, el guajiro fue uno de los que metió el portugués Carlos Queiroz cuando intentó revertir la situación. Lo metió a la cancha a los 32 minutos, en reemplazo de Wílmar Barrios, pero él, como el resto del equipo, tuvo una floja actuación. En cambio, en la Copa América, el día del 0-0, lo hizo mucho mejor.



“Sabíamos de su talento, y este paso por Europa y el Porto lo ha hecho crecer. No se debe conformar, debe seguir con la misma actitud y humildad, está para grandes cosas”, dijo Juan Guillermo Cuadrado sobre Díaz, quien demuestra que no para de crecer.



