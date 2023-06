El partido entre Colombia e Irak, en Valencia, no dejó una gran actuación individual para destacar. Sin embargo, varios jugadores del equipo de Néstor Lorenzo mostraron sus credenciales para pelear la titular en la eliminatoria para el Mundial de 2026.

El lateral Daniel Muñoz fue el de mejores números, mientras otros jugadores como Jhon Arias, que entró en el segundo tiempo, y Jéfferson Lerma también hicieron un aporte importante.

Este fue el balance del equipo de Néstor Lorenzo en Mestalla:



Álvaro Montero: la única que tuvo casi termina en gol, y por su culpa: la pelota se le pasó por debajo. De resto, un espectador más. 5 puntos.



Daniel Muñoz: en defensa, sin problemas. En ataque, lo hizo muy bien, pero le faltó socio por esa banda en el primer tiempo. Consolidado como titular. 7 puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Estadísticas de Daniel Muñoz en el partido Colombia vs. Irak. Foto: Sofascore



Dávinson Sánchez: no tuvo mucha exigencia, en especial en la última media hora, cuando Irak renunció a atacar. Cumplió. 6 puntos.



Jhon Lucumí: se consolida en la columna vertebral de Lorenzo. Cada vez más sólido y seguro. 6 puntos.



Andrés Salazar: debutó con la Selección de mayores y mostró mucha personalidad. 7 puntos.



Juan Guillermo Cuadrado: no tuvo un buen regreso a la Selección. Confundido y sin peso. Fue uno de los primeros en salir del campo. 5 puntos.



Jéfferson Lerma: otro que pinta para titular en la eliminatoria. Rendidor. 7 puntos.



Diego Valoyes: es de la confianza de Lorenzo, pero en este juego no lució. 5 puntos.

El ataque de Colombia acabó con varios juveniles

Jorge Carrascal: mostró personalidad. Le faltó algo de precisión. 6 puntos.



Luis Díaz: volvió a la Selección luego de nueve meses. El talento está. Aún le falta meterse en los movimientos. 6 puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. Irak. En acción, Luis Díaz Foto: Alejandro Matías



Rafael Santos Borré: le faltó movilidad y no generó opciones. Fue sustituido. 5 puntos.



Jhon Arias: reemplazó a Valoyes (14 ST). Entró enchufado y armó la jugada del gol. Está para pelear por la titular. 7 puntos.



Mateus Uribe: entró por Cuadrado (14 ST). Ajustó las marcas e Irak no llegó más. 6 puntos.



Mateo Cassierra: ingresó a los 29 del segundo tiempo por Borré y a los 31 celebró su primer gol con la Selección. Sin calificación.



Yaser Asprilla: sustituyó a Díaz (29 ST). Le puso alegría al ataque en su segundo partido con la Selección en la era Lorenzo. Sin calificación.



Óscar Cortés: recibió su bautizo en la Selección de mayores desde el minuto 40 del segundo tiempo, en lugar de Carrascal. Sin calificación.



DEPORTES

Más noticias de Deportes