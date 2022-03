En su primera eliminatoria completa desde que asumió como presidente, en noviembre de 2015, Ramón Jesurún y su comité ejecutivo sellaron una dolorosa eliminación de la Copa del Mundo, después de que Colombia clasificara a Brasil 2014 y Rusia 2018.

El fracaso en estas clasificatorias se suma a un periodo de pobres resultados deportivos en la mayoría de las selecciones, tanto masculinas como femeninas. Cabe recordar que Jesurún completó el periodo de Luis Bedoya, quien renunció y luego se presentó ante las autoridades de Estados Unidos, implicado en el escándalo del Fifagate.

Jesurún: su primera eliminatoria completa como presidente



En agosto de 2018, Jesurún asumió para su primer periodo completo como presidente y la asamblea general de la Federacíón Colombiana de Fútbol lo acaba de ratificar para los próximos cuatro años.



Con Jesurún a la cabeza, la Selección jugó tres Copas América: en la primera, la edición del Centenario, en 2016, terminó en el tercer lugar; luego, en 2019, quedó eliminada en cuartos de final, y el año pasado volvió a quedar en la última casilla del podio. Es decir, Colombia sigue con un único título continental en la categoría, el conseguido como local en 2001.



En las categorías menores masculinas, los resultados no han sido los mejores. Desde que Jesurún está a la cabeza, Colombia ha disputado dos Suramericanos Sub-15: en 2017 no llegó a las fases finales y en 2019 terminó en el tercer lugar. En el Sub-17, la Selección obtuvo la clasificación al Mundial de India en 2017, en el que quedó afuera en octavos de final. Pero dos años después, Colombia terminó última y sin puntos, en la peor actuación de una selección masculina en toda la historia. Ese equipo lo dirigió Héctor Cárdenas, hoy a cargo de la Sub-20.



En el Suramericano Sub-20 de 2017, Colombia no clasificó al Mundial: fue última en el hexagonal final. Sí lo hizo en 2019, al terminar en la cuarta casilla, y en la copa del mundo de la categoría en Polonia, alcanzó los cuartos de final.



En 2016, Colombia logró la casilla a los Olímpicos de Río, en los que quedó afuera en octavos de final, pero en el Preolímpico de 2020, Jesurún tuvo uno de los fracasos más grandes de su gestión: el equipo no logró el cupo para Tokio, con una selección que nunca convenció con su juego, al mando de Arturo Reyes.



En los demás torneos de ciclo olímpico, Colombia siempre terminó con medalla: oro en los Bolivarianos de Santa Marta 2017 y en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y bronce en los Suramericanos de Cochabamba, ese mismo año.

Fútbol femenino: balance agridulce

Con el fútbol femenino, la gestión de Jesurún ha sido de amores y odios. El gran reto, clasificar al Mundial de Francia, en 2019, no se consiguió. La Selección llegó a la fase final de la Copa América, pero terminó en el cuarto lugar, lo que la dejó afuera de la Copa del Mundo y de los Olímpicos de Tokio.



Sin embargo, ese cuarto puesto le permitió clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en los que se consiguió el que, hasta ahora, es el título más importante de la Selección femenina en su historia, la medalla de oro, al vencer en lanzamientos desde el punto penalti a Argentina.



La categoría sub-17 femenina es la que mejores logros ha tenido en la gestión de Jesurún, con dos subcampeonatos e igual número de clasificaciones a las Copas del Mundo, en 2018 y la reciente en Uruguay. En la Sub-20, en cambio, no se cumplió el objetivo: quedó eliminada en 2018, al terminar en el tercer lugar. Las dos primeras iban al Mundial.



Ahora, la Selección femenina de mayores se alista para jugar como local la Copa América, a mediados de este año, en Cali, Armenia y Bucaramanga. La Federación le ha dado partidos amistosos al equipo y, por primera vez en la historia, este año hubo una Liga femenina en el formato todos contra todos, aunque el segundo semestre es incierto.



En fútbol playa y futsal, Colombia no tiene muchos resultados para destacar, salvo un subtítulo en la Copa América femenina de esta última disciplina en 2017. Muy pobre. No son muchos los resultados para que la Federación saque pecho.



DEPORTES