Selección Colombia: es hora hacerse dueño de casa en Barranquilla

Las cuentas para que la Selección Colombia pueda pensar en los tiquetes, el alojamiento y la fase final del Mundial de Catar 2022 es sencilla: ganar los tres partidos que le quedan en Barranquilla, contra tres equipos que están por debajo en la tabla de posiciones (Paraguay, Perú y Bolivia), y arañar al menos un punto en Caracas, contra Venezuela, en la última fecha. Si se consigue algo contra Argentina como visitante, será ganancia.

Parece un tema fácil. No es tan así: a Colombia se le ha complicado mucho jugar como local y ese déficit la tiene hoy en zona de repechaje.

Así ve Reinaldo Rueda el panorama de la eliminatoria

“Todos los partidos tienen una gran complejidad y hay juegos que parecen difíciles y no son tan difíciles, hay juegos que te brindan alternativas por los espacios del rival, los espacios que hay que crear. Hay que ser proactivos y tomar el control del juego. No podemos sobrevalorar ni subvalorar a los que no son Brasil. Hay que tener control mental”, dijo el técnico Reinaldo Rueda, en conferencia de prensa.



El equipo que primero dirigió Carlos Queiroz y luego agarró Rueda cumple la peor campaña en casa desde que las eliminatorias se juegan en formato todos contra todos.



La Selección apenas ha conseguido el 50 por ciento de los puntos en el Metropolitano, 9 de 18 posibles: le ganó a Venezuela (3-0) y a Chile (3-1); empató con Argentina (2-2), Brasil (0-0) y Ecuador (0-0), y perdió dolorosamente contra Uruguay (0-3).



El antirrécord, para una eliminatoria completa, fue en la ruta para Corea y Japón 2002, en la que el equipo que dirigieron Luis Augusto García y Francisco Maturana solo sacó 14 puntos en casa, el 51,8 por ciento. Esos partidos fueron en Bogotá.



Ya en la eliminatoria para Rusia 2018, el equipo de José Pékerman había tenido problemas para conseguir puntos en casa, con un rendimiento del 55,5 por ciento. Pero compensó eso ganando puntos claves como visitante: ganó en Asunción, La Paz y Quito y empató en Chile, Venezuela y Perú.



En cambio, en las eliminatorias para Francia 1998 y Brasil 2014, Colombia había sido fuerte en Barranquilla (véase gráfico). Y además, cuando clasificó al Mundial luego de 16 años de ausencia, complementó ese buen rendimiento en casa con una gran campaña como visitante, la mejor de las eliminatorias todos contra todos, con 13 puntos conseguidos en ocho presentaciones por fuera del país.

Lea también: ¿Repechaje, con un solo partido? Esto piensa la Fifa)

Afuera, Colombia también perdió puntos importantes

El déficit actual no es únicamente en casa: Colombia solo ha conseguido siete puntos como visitante, con una sola victoria (el 0-3 en Lima antes de la Copa América) y con empates en plazas donde había ganado en las dos eliminatorias anteriores, como La Paz y Asunción.



Ganar los tres partidos que quedan en casa volvería a dejar a Colombia en los niveles históricos como local: llegaría al 66 por ciento de rendimiento. Será clave mantener la cama y encontrar el buen juego.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc