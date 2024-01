Héctor Cárdenas, a punto de romper su antirrécord en Preolímpico con Selección Colombia

La Selección Colombia Sub-23 ha protagonizado un Torneo Preolímpico 'desastroso'. El equipo de Héctor Cárdenas terminó eliminado tras solo dos partidos disputados, ahora el DT va por un antirrécord personal el próximo jueves contra Bolivia.



El combinado nacional llegó a Venezuela con la ilusión de conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Figuras como Carlos Andrés Gómez, Daniel Ruiz, Devan Tanton, Óscar Perea y Óscar Cortés hacían soñar con la clasificación, pero en el debut se vivió el primer golpe, el más duro de todos.

Brasil vs. Colombia Foto: Efe

Contra Ecuador, por la primera fecha del Preolímpico, la Selección Colombia cayó 3-0 (no fueron cuatro gracias al penal atajado por el arquero colombiano en el descuento), el juego dejó más dudas que certezas en su juego.



En la tercera fecha, contra Brasil, el equipo se vio maniatado, su juego no fue fluido y volvió a dejar en evidencia las falencias defensivas que aprovechó muy bien el 'scratch' para llevarse la victoria 2-0.



Ese partido condenó a Colombia a la eliminación en tres fechas disputadas y a pesar de solo haber jugado dos partidos (tuvo jornada de descanso en la segunda fecha).

Brasil venció 2-0 a Colombia y la eliminó del Preolímpico. Foto: Efe

El pasado lunes contra Venezuela volvió a mostrar más de lo mismo el equipo de Héctor Cárdenas. Los errores en defensa fueron claves y la falta de definición de cara al arco sentenciaron al equipo que perdió 1-0 y se consolidó como la Selección con peor rendimiento en el Torneo Preolímpico.



Colombia es última del grupo A: no ha sumado un solo punto, sigue sin convertir goles y tiene una diferencia de gol negativa de seis tantos. El equipo de Cárdenas lo está haciendo peor que Uruguay, que tampoco ha sumado puntos en dos partidos, pero que tiene dos partidos menos (podría romper ese récord este martes contra Perú).

Héctor Cárdenas, de mal en peor

Luego de la derrota contra Venezuela, el DT colombiano se escudó en que los malos resultados en el campeonato suramericano se debe a la falta de definición.

Héctor Cárdenas Foto: Cristian Álvarez

Vamos a competir hasta último momento, queremos mejorar mucho más la presencia en la competencia, pero a través del gol, que es lo único que nos hace falta FACEBOOK

“La nómina que confeccionamos inicialmente, que tuvo su primer encuentro el 3 de enero, tuvo infortunadamente tres cambios, pero se sumaron jugadores que venían en el proceso y conocían lo que se hacía. No es de la condición de los jugadores, ni el talento, porque hasta ahora hemos intentado y lo seguiremos haciendo, hay un buen material de jugadores de cara al futuro no muy lejano de la selección nacional. Vamos a competir hasta último momento, queremos mejorar mucho más la presencia en la competencia, pero a través del gol, que es lo único que nos hace falta”, expresó.



Los malos resultados tienen a Héctor Cárdenas muy cerca de lograr un antirrécord como entrenador de las categorías inferiores de la Selección Colombia. Es el único equipo sin puntos que no ha celebrado ni un solo gol.



En 2019, cuando era el técnico de la Sub-17 en el Campeonato Suramericano de la categoría, no sumó ningún punto y perdió todos los partidos disputados.

Héctor Cárdenas. Foto: EFE

Perdió 2-1 contra Argentina, fue 2-1 contra Uruguay, cayó 3-2 contra Brasil y en la última fecha fue derrotado 1-0 contra Paraguay. Solo en el Preolímpico del 84 se vieron números tan negativos (terminaron sin puntos), aunque en aquella ocasión solo fueron dos partidos.



Del proceso de aquella Selección Sub-17 que entrenó en el 2019, Héctor Cárdenas solo contaba con dos jugadores para este Preolímpico: Yani Quintero fue convocado, pero se lesionó, y Jhon Jáder Durán no fue cedido por el Aston Villa de Inglaterra.



Solo le queda un partido a Héctor Cárdenas para intentar maquillar las cifras negativas: este jueves 1 de febrero juega contra Bolivia en la última fecha del Torneo Preolímpico, es la última oportunidad de la Selección para no irse sin puntos y sin goles.

Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub-23. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

DEPORTES

