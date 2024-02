Cárdenas hace profundo análisis tras eliminación: 'El aprendizaje será significativo'

La Selección Colombia Sub-23 ha protagonizado uno de los Torneos Preolímpico de su historia: perdió los tres partidos disputados, (3-0 contra Ecuador, 2-0 vs. Brasil y 1-0 contra Venezuela), no ha podido anotar gol y quedó eliminado de la fase final de forma prematura.



El mayor apuntado en la crisis y la mala imagen que ha dejado la Selección Colombia es el director técnico Héctor Cárdenas, quien no ha podido encontrar el funcionamiento del equipo.

A pesar de ser la peor Selección del Torneo Preolímpico que da cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024, el estratega colombiano afirmó antes del partido contra Bolivia que el campeonato servirá como aprendizaje para afrontar próximos procesos.



“Yo creo que siempre el aprendizaje va a ser significativo y más ante este tipo de situaciones donde ayudan a que no solamente los jugadores, sino que también nosotros como grupo de trabajo, para que nos sigamos replanteando de cara al futuro y siguientes procesos", explicó.



Y agregó: "Sobre qué aspectos a tener en cuenta en el momento de llegar a este tipo de competencias, los hombres que llegan, los tiempos que se tienen de preparación y la parte de seguir fortaleciendo, que de esta manera en lo psíquico al deportista también lo afecta”

La Selección tiene este jueves la última oportunidad de sumar puntos en el Preolímpico, para no irse en blanco: jugará contra Bolivia, desde las 6 de la tarde, por la fecha 5 del grupo A.



"Bolivia es un equipo desde esa organización defensiva muy fuerte, presiona muy bien el inicio de juego del rival, se acopla muy bien, busca sociedades desde la mitad de la cancha, hay que ser muy cautos en el inicio de juego nuestro. También el juego directo es de lo peligroso que tienen, debemos ser prudentes, para evitar que nos conviertan al inicio del juego”, señaló.



El DT lamentó las diferentes bajas que ha tenido el equipo desde que empezó a afrontar el campeonato: "Para mí eso no es algo desconocido, no es de ahora, es de otros momentos, pero hoy contamos con menos jugadores para la competencia, hemos perdido más jugadores entre partido y partido”.

Por otro lado, habló del juego de la Selección Colombia y las variantes tácticas que ha intentado en los tres partidos jugados: “Nosotros analizamos variantes de acuerdo a la estructura y el cómo podíamos llegar. Hemos utilizado esa media punto, pero son opciones que tenemos".



Por último, confirmó la baja de Daniel Ruiz para el duelo contra los bolivianos. El jugador de Millonarios salió con un golpe en su tobillo en el encuentro contra los brasileños .



“Él sigue evolucionando, lamentablemente no está en plenitud y no podemos exponer su integridad si no está al cien por ciento”.

