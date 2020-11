De destapó Queiroz: culpó al árbitro de la debacle con Uruguay

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, habló previo al viaje del equipo a Quito, donde enfrentará a Ecuador el martes en la eliminatoria mundialista a Catar 2022.

Cómo levantar al equipo. Ha sido un momento duro, los mayores críticos del partido somos nosotros, entrenadores, jugadores, nos gusta poner la cara en una situación que no es buena para los resultados de Colombia. Pero eso hace parte de nuestras vidas, volver al bus, volver a la cancha, volver a ganar, eso lo hacemos desde niños y nada cambia. A veces no sale nada bien, como contra Uruguay. Pero acá se siente la casta de nuestros jugadores, tienen casta de ganadores. Descansaron, recuperaron y estamos listos, hay que salir con todas las ganas y hacer lo que sabemos hacer, que es jugar bien fútbol. Ecuador tiene un buen entrenador, buenos jugadores. Estamos listos, nos tocó perder, pero eso nos va a hacer más fuertes.



Le puede interesar: (Colombia, en recuperación, para encarar el desafío de Quito)



Los cambios que podría tener el equipo. Tenemos convicciones como todos los equipos grandes, y los equipos grandes tienen sus planes y sus conceptos. Cuando ganamos debemos reconocer que no todo se hizo bien, pero cuando perdemos también hay que saber que no todo está mal. Podemos perder partidos, pero no las convicciones, las ideas que tenemos. Ya experimentamos en su momento, todos los partidos tienen su historia. Ecuador es una historia diferente, jugadores diferentes, ya jugamos contra Ecuador, y vamos a hacer las adaptaciones que pensamos son necesarias para jugar bien y ganar el partido, pero no vamos a cambiar las convicciones, no vamos a cambiar todas las cosas, principalmente las cosas que estamos seguros que están bien.



La visión de Ecuador. Ecuador está jugando bien, está haciendo goles en cada partido. Ya jugamos contra ellos y sabemos cuáles son sus debilidades y fortalezas. Tiene un entrenador nuevo que está cambiando algunas cosas y sabemos todo lo que es necesario saber, pero lo más importante es que respetamos mucho a Ecuador, son jugadores muy tácticos y muy potentes. Nosotros con nuestra capacidad y disciplina estamos en capacidad de saber que lo más importante para la clasificación es sacar puntos. Contra Ecuador solo hay una cosa en la cabeza, que es ganar puntos.



La altitud. Cuidamos todos los detalles con el cuerpo técnico, en la preparación, la recuperación, pero lo más importante, la altitud, no estamos pensando en la altitud, estamos pensando en jugar bien, atacar bien, para que en 90 minutos tengamos la posibilidad de ser mejores que Ecuador. Eso es lo que es posible hacer, sea Argentina, sea Brasil. Hoy nos toca en altitud, mañana a nivel del mar, eso hace parte de la competición, sin comentarios, sin estar llorando o con lástimas, porque ese no es el camino. Sabemos que estamos en condiciones para jugar bien el partido.



Las críticas. La actitud de los jugadores de Colombia, al menos de lo que conozco, no tenemos la folclórica arrogancia de creer que todo está bien, pero cuando perdemos debemos estar humildes para aceptar las críticas que son justas, que son honestas. No necesitamos de nadie para hablar de los comentarios o críticas que hacemos a nuestro trabajo. Somos los primeros en estar alerta con las cosas. Debemos tener un equipo ganador, con ganas, haciendo goles, defendiendo bien. Muchas personas criticaron la consistencia de Colombia, el resultado de nuestro trabajo.



Le puede interesar: (El mensaje de James para la Selección y el país)



La queja por el arbitraje. Yo sé que con lo que voy a hacer voy a abrir la puerta a comentarios perversos, que es una excusa, pero tengo que tener muy claro: cómo es posible que el árbitro no pite un penalti a Lucho en el minuto 35. No salimos bien, fuimos creciendo, terminamos el primer tiempo dominando el balón, teniendo más posesión, aunque eso no gana partidos, pero el 70 por ciento de posesión muestra el dominio y control de nuestros jugadores. Esto es un juego de errores y un juego de opiniones. Pero hay errores que no aceptamos: tengo que salir a defender el trabajo de los jugadores, sin miedo, con todas las ganas. No pitar ese penalti cuando ese árbitro está a cuatro metros de la situación, es cosa criminal. No encuentro otras palabras para la indignación que tengo. Y luego pita un penalti dudoso a 40 metros. Ahí lo ve claro y a 4 metros no. Este señor, que es un árbitro internacional, tiene que justificar eso. Eso cambia todo el partido. Esto no es una disculpa, es una alerta para las autoridades del fútbol colombiano: es nuestro trabajo, nuestros jugadores, nuestros hinchas. Acá la prensa no se indignó. Yo estoy acá para tomar las balas por ellos. Respondo con esta indignación.



¿Por qué no trabajó en Bogotá. Trabajo con el cuerpo técnico, son gente experimentada en el tema y yo también tengo alguna experiencia. El problema de la actitud está relacionado con los tiempos de recuperación. Es algo que podemos ganar en algunas cosas y perder en otras. Para llegar a Quito pensamos que era mejor hacer la recuperación sin viajes, sin trastorno de logística. Por eso vamos a viajar hoy más tarde, con la experiencia y conocimiento de otras situaciones, pensando en que es la mejor decisión. También tienes que recordar que hay problemas sanitarios, debemos estar encerrados en las burbujas y un cambio en el hotel nos podía tocar situaciones de riesgo, tenemos que tomar decisiones y esa creemos que es la más adecuada.



La preparación. No me tomó mucho tiempo aprender esto: esta es la clasificatoria más difícil del mundo, los resultados son inciertos, ganamos y estamos arriba, y empatamos y estamos un poco más abajo. Todos estamos muy cerca. La preparación es muy determinada, con mucha convicción del talento y el carácter de los jugadores, estamos confiados en un resultado para sacar puntos, que es muy importante. Es interesante que hablando con el señor Tabárez después de partido, cambiamos impresiones sobre las dificultades que todos estamos viviendo. Él perdió a Valverde. Colombia pierde a Yairo Moreno, Arias, Stefan, Falcao, Borré, Córdoba, Sinisterra, Villa. Todo el trabajo que planteamos en año y medio, en dos meses Sinisterra, Villa, Borré, Córdoba, Falcao, Stefan, Yairo, Arias, es un mundo diferente. Comprendo a algunas personas que pueden hacer teletrabajo, pero para nosotros es diferente, es un mundo diferente. En ningún momento el entrenador de Colombia llegó con lamentos. El trabajo no es transmitirles preocupaciones a los hinchas, sino respondiendo con soluciones y mañana vamos a encontrar más soluciones, es un país con mucho talento y ganas para salir adelante. Queremos estar entre los mejores. Hace cinco minutos me enteré de que Uruguay jugó contra nosotros con Viña, que salió contaminado. Hay que tener más tolerancia y respeto por las personas que queremos tener el fútbol vivo, la ilusión de los hinchas, y lo vamos a hacer con toda la determinación y el coraje.



La posible formación. "La decisión final la tengo clara. Sabemos cómo nos debemos ajustar. Ya lo hicimos antes cuando jugamos contra Ecuador en Estados Unidos y nos salió muy bien. Lo más importante es que saliendo con Muriel, que es el que más goles ha marcado, o saliendo con Lucho, todo depende del plan de juego. Así es la dinámica del fútbol. A los 30 minutos tuvimos que poner toda la carne en el asador para cambiar el resultado. No tuvimos la felicidad de marcar. Una vez más lo tengo que decir, ese señor (el árbitro) no respetó a Colombia, a los jugadores, a los hinchas. No es posible que no haya sancionado ese penalti a 4 metros. A mí no tiene que darme explicación, yo llevo 40 años en el fútbol, pero él no ve ese penalti a cuatro metros que es una vergüenza y uno a 40 metros, dudoso, que consultamos y están divididos. Pienso que la Federación de Colombia tiene que hacer algo, son nuestros sueños los que están en juego y tienen que respetar nuestro trabajo".





Deportes