Juan Guillermo Cuadrado se unió a la Selección Colombia con nuevos objetivos, con nuevos deseos de ayudar a que el equipo se recupere del golpe de no ir a Catar y puede proyectarse para la siguiente cita mundialista.

Palabras de Cuadrado

Desde la concentración de la Selección en Estados Unidos, Cuadrado analizó el nuevo proceso que arranca con el DT Néstor Lorenzo.



Presente: "Cada día hay que convencernos más del talento que tiene Colombia, comienza desde ahí, saber que somos ganadores y si tú te pones a pensar me genera un poco de tristeza porque viendo el talento que hay en Colombia no se participa del Mundial, pero siempre es un aprendizaje. Tenemos que partir de ahí, de jugar cada partido con la nueva ilusión de estar en un nuevo Mundial y pelear por Copa América porque realmente tenemos una gran Selección con grandes jugadores", dijo Cuadrado en declaraciones a Gol Caracol.



Experimentados: "Siempre hacen falta jugadores de experiencia que le puedan aportar al grupo no solamente en lo futbolístico sino también en la interna del equipo y de lo que es una Copa América, una clasificatoria al Mundial, un Mundial, y creo que eso es muy importante en cada selección. Obviamente los jugadores referentes, no se les debe regalar nada tienen que trabajar y ganarse un puesto para ganar a la selección porque hay jugadores jóvenes que vienen, quieren estar y aportar. Soy de los que piensa que el jugador experimentado debe estar y obviamente ganarse su puesto".

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Cuadrado (der.) deja atrás a Exequiel Palacios (29). Colombia y Argentina empataron 0-0. Foto: Cortesía FCF

James y Falcao: "En la manera de jugar, tener pausa. Porque a veces cuando hay equipos jóvenes uno siempre quiere ir, y en algún momento necesitamos esa pausa, ese líder como Falcao o James que le dan ese manejo a las situaciones, y no solo en el terreno de juego sino también fuera de él. Es importante la experiencia que cada uno va adquiriendo en las diferentes partes del mundo donde ha estado con sus clubes y es importante poder trasladar todo aquí a la Selección y a los jugadores jóvenes".



El nuevo DT: "Es un plus porque Néstor Lorenzo está bien capacitado, nos conoce muy bien, sabe que posición le gusta a cada jugador y donde se siente cómodo. Creo que es importante para cada uno de nosotros, además con la experiencia que tiene creo que puede aportar grandes cosas a la Selección. Nosotros tenemos plena confianza en él, se la vamos a dar y esperar que con la ayuda de Dios todo salga bien".



Convocados: "Casi todos los que están aquí tienen la calidad para marcar la diferencia, pero está en ti, en tu pasión, intensidad, sacrificio, las ganas de ganarte un puesto en cada entrenamiento y partido, ya sea por cinco o diez minutos, es tener esa hambre y no ponerse un techo. Todos tienen una calidad importante, y si eso lo unimos al trabajo y al grupo nos va a traer mucho beneficio".



DEPORTES

Más noticias de deportes