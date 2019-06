‘La Selección no debe adaptarse a mi juego, sino yo al del equipo’

La temporada 2018/19 de Duván Zapata ha sido brillante: llevó al Atalanta a la Liga de Campeones por primera vez en su historia y se consolidó como artillero, con 23 goles en la Serie A. Ahora espera aportar esa experiencia a la Selección en la Copa América. El artillero habló en zona mixta.

La convocatoria. “Estoy contento de estar acá. Llego con mucha ilusión de poner todo lo que vivó esta temporada, lo que hice en Atalanta, transmitirlo acá”.



¿Puede jugar junto a Falcao? “Ya lo hemos hecho: en Perú lo hicimos y lo hicimos bien, también en este amistoso contra Japón, en una parte pudimos estar juntos, no le veo inconveniente”.



¿Se siente mejor con dos delanteros o con uno? “Lo que importa es que el equipo se sienta cómodo. La Selección no tiene que adaptarse a mi juego, sino que yo tengo que adaptarme al estilo de juego de la Selección y a lo que pida el entrenador”.



La temporada con el Atalanta. “La verdad, al inicio fue complicado: las primeras 10 fechas no hice ningún gol. Luego me fui acoplando y entré en el juego del equipo, que tiene una forma de jugar muy particular. Gracias al sacrificio y al trabajo día a día vinieron buenos resultados e hicimos historia: clasificamos a la Champions y pude anotar una buena cantidad de goles”.



DEPORTES