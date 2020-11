'Lo de Uruguay no nos puede volver a pasar': Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez no fue titular en la pérdida de Colombia 0.-3 a manos de Uruguay, pero está presto para disputar el encuentro de este martes contra Ecuador, en Quito, por la eliminatoria mundialista de Catar 2022.

Ecuador. Nombrar un par de cualidades sería injusto, es un equipo que pasa buenos momentos, que le rinde en casa. Tenemos que cuidarnos de todo lo que pueden hacer.



La baja de Enner Valencia. Es un jugador que con su experiencia y con lo que aporta para Ecuador es importante. Al final, es un equipo como lo somos nosotros y deben tener variantes. hay que tener mucho cuidado para contrarrestar lo que ellos propongan.



Lo positivo de la derrota con Uruguay. Nos ha pasado en el comienzo y tenemos tiempo para darle la vuelta. Es no nos puede volver a pasar, más en casa. Tenemos que hacer muchas cosas y buscar el resultado. Lo positivo es que hay tiempo para revalidar.



Variantes en defensa. Las variantes hacen que cambies tu manera de jugar. Ojalá cada uno pueda llevar a cabo sus objetivos.



Corregir. todos teneos la responsabilidad de darle la vuelta, hay que dar la cara por lo que pasó. cada uno sabe que no se puede hacer lo mismo en los otros partidos.





