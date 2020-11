'Muchos no saben lo que sucede adentro de la Selección': Ospina

El portero de la Selección Colombia David Ospina fue uno de los convocados para responder preguntas de la prensa este lunes, previo al partido contra Ecuador del martes, en la eliminatoria mundialista a Catar 2022.

El ánimo del grupo. Están al tope. después de una derrota dura la Selección ha respondido bien estos días. Anímicamente el equipo está bien para afrontar este partido frente a una gran selección.



Arbitraje y VAR. Hay muchas dudas. Hay muchas contracciones en algunas jugadas para mirar o no el VAR. En varios aspectos los jueces deben tomar más responsabilidad y darle mejor manejo a estas situaciones.



¿Ecuador? Sabemos lo que son. Es un grupo fuerte, con jugadores rápidos, con mucha técnica. El momento de ellos es bueno. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, respetar el juego y sacar un buen resultado.



La presión. Siempre se ha salido a ganar, a buscar los tres puntos, sea donde sea, porque el objetivo es ir a Catar.



Falta de líderes en la Selección. Cada uno tiene sus opiniones. Acá tenemos jugadores con experiencia , muchos no saben lo que sucede adentro de la Selección, eso es respetable.



Fortalezas de Ecuador. Es un grupo vertical, que aprovecha los espacios y hay que estar atentos a eso para contrarrestar





