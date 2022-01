La Selección Colombia comienza a pasar la página de la dura derrota contra Perú, y ya se mentaliza en el juego del martes contra Argentina, cuando solo le sirve la victoria.



El equipo llegó a suelo argentino desde la mañana del sábado y este domingo tendrá jornada de entrenamiento.



Antes, dos de los capitanes y referentes del equipo, Falcao García y David Ospina, dan declaraciones.



Declaraciones de Ospina

Hinchas: "En el partido se sintió la desilusión; la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos; no estuvo bien que lanzaron cosas porque pudieron golpear a alguien: los silbidos están bien, uno como jugador está dispuesto a eso cuando los resultados no se dan".



Error: "Después del juego fue difícil porque teníamos la aspiración de lograr el resultado que nos dejara cerca del gran objetivo. A esto se le hace un duelo de máximo un día y hay que recomponernos porque tenemos una final el martes y tenemos chances de conseguir la clasificación. Hay que pensar en lo que viene. Se corrigió en lo que se tenía que corregir... ¿El error mío?, son cosas del fútbol, que pasan, se trata de hacer las cosas bien. Se sale a la cancha para buscar el beneficio de la Selección y no se nos dieron las cosas. Nos tocó perder el partido y estamos en esta situación, somos nosotros los que podemos sacar esto adelante".



Estado ánimo: "Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momentos de felicidad, de tristeza, lo importante es que hay un amanecer, que hay chance y vamos a luchar hasta el final, nos recogemos en lo que hemos venido haciendo; en esos seis partidos (los últimos sin victoria) nadie nos pasó por encima, Colombia trató de proponer y conseguir los resultados".



Responsabilidades: "Todos somos responsables; tratamos de hacer las cosas bien, los rivales se preparan para enfrentar a Colombia, hemos querido ir adelante para buscar los puntos, el profe prepara de la mejor manera los partidos para lograr los resultados. Tenemos que levantar, tenemos con qué afrontar estos tres partidos de la mejor manera".



Bajas Argentina: "Sabemos de su potencial, de sus jugadores. Vienen haciendo las cosas muy bien. Los jugadores son de experiencia, de Europa, lo demuestran en sus clubes. Tiene suficientes jugadores".



Jugadores de experiencia: "Es el momento de no cambiar nada sino de seguir aportando lo de cada uno de la mejor manera, el juego que Colombia quiere, lo que plantea el profe para este partido".



Barranquilla: "En Barranquilla se ha clasificado dos veces a mundiales, es difícil jugar en Barranquilla, las cosas no han salido del todo como se ha querido. Es una pregunta del momento".

