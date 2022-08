Colombia se mantuvo este sábado como líder del Grupo B y acaricia el pase a cuartos de final del Mundial Sub'20 femenino de Costa Rica 2022 al llegar a 4 puntos con un empate frente a México, equipo que se jugará su boleto el próximo martes contra Alemania.

En un partido reñido de principio a fin y con pocas ocasiones de gol, Colombia y

México empataron a cero en el Estadio Nacional de San José, en el cierre de la segunda jornada del Grupo B.



México fue el equipo que arriesgó más para ganar el partido, pero sus mejores llegadas fueron remates desde fuera del área, incluido uno de Alice Soto que se estrelló en el horizontal de la portería de Natalia Giraldo.

El DT analizó el empate

Paniagua, DT de la Selección femenina. Foto: FCF

Carlos Paniagua, DT de Colombia, admitió que este no fue el mejor partido de Colombia, que se perdió la pelota, pero valoró el esfuerzo y el empate.



"Fue un partido muy difícil, un rival aguerrido que venía de empatar y le servía ganar, hizo todo por ganar, nosotros fuimos muy pasivos, permitimos que nos circularan la pelota, pero afortunadamente se sacó un muy buen resultado y ahora a recuperar a las jugadoras para el siguiente partido", dijo Paniagua al canal oficial del Mundial.



"Dejamos jugar al rival, la orden era salir más, no dejar que el rival progresara con la pelota, pero ese es el fútbol, hoy no se jugó tan bien como contra Alemania, pero es un muy buen resultado que nos deja cerca de pasar a cuartos”, agregó el DT.

Natalia Giraldo tiene su visión

Colombia vs. México. Foto: AFP

Natalia Giraldo, la portera de la Selección, también hizo su análisis de este empate, en un partido en el que ella fue exigida en varias oportunidades.



“Iba a ser complicado desde el principio, no iba a ser fácil, nos queda el partido más importante para la clasificación”, dijo Giraldo.



“Hubo varias jugadas de peligro, tenían buen equipo, supimos defendernos y hacer las cosas bien”, agregó la portera respecto al rival.



Finalmente, comentó: “Sabíamos que México no era fácil, no salimos igual que contra Alemania, pero a seguir sumando y pensar en el próximo partido”.





