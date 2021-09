Selección Colombia, a encontrar la eficacia y el gol contra Paraguay

Eficacia. Ese es el término en el que la Selección Colombia debe trabajar si quiere recuperar puntos y cuadrar caja enfrentando esta tarde a Paraguay en Asunción (5 p. m. con transmisión del Canal Caracol). El equipo que dirige Reinaldo Rueda se ha quedado corto a la hora de anotar y eso le ha costado perder puntos como los dos que cedió en La Paz, contra Bolivia.



Muchos se quedaron con el error que costó el gol del empate en Bolivia, una falla en la presión para tomar un pase atrás y evitar un remate de media distancia. Pero a eso hay que sumarle que, cuando tuvo la oportunidad de marcar diferencia, no lo logró.



“Nos faltó conceptualizar mejor en ataque, las transiciones. En el segundo tiempo se mejoró un poco, pero no con la eficacia que hubiera podido ser, las dos o tres posibilidades que tuvimos tanto en el primer tiempo como en el segundo”, declaró Rueda tras el 1-1 en La Paz.

Miguel Borja. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO



En lo que va del tercer paso del técnico vallecaucano por la Selección Colombia, el equipo ha marcado 13 goles, 9 de ellos conseguidos por delanteros (cinco de Luis Díaz, dos de Miguel Ángel Borja, uno de Luis Fernando Muriel y uno de Roger Martínez). Los otros cuatro los anotaron Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Mateus Uribe y Edwin Cardona.



Tanto Rueda como los jugadores han insistido en la importancia del tiempo que trabajaron juntos en la Copa América de Brasil, un periodo de 48 días en el que el entrenador les recalcó su idea y sembró la base para lo que viene.

En ese periodo, el equipo fue ratificando unos conceptos defensivos que, en términos generales, han funcionado. Pero de la mitad de cancha hacia adelante, aún se están buscando soluciones.



“Colombia tiene esa huella de la Copa América, un soporte importante. A partir de ahí hay que ser un equipo que siga mejorando en esa solidez y armonía. Queremos ser más eficaces, que eso nos permita mejores resultados”, dijo Rueda antes del partido contra Bolivia.

Líos ofensivos

Esa demora en encontrar un buen rendimiento ofensivo se refleja en varios datos que dejó la Copa: el porcentaje de eficacia del equipo para anotar en el torneo fue de apenas el 12,1 por ciento.



Falcao García, delantero de la Selección Colombia. Foto: AFP





“Ese es el trabajo que se ha venido desarrollando. Solamente ayer estuvo la nómina completa. Se hicieron interacciones y prácticas. Es muy subjetivo. Tenemos el soporte de la base de la Selección con Queiroz y de la Copa América. Igual el soporte del morfociclo. Todo pasa por buscar las mejores sociedades de acuerdo con las posiciones. Es el momento de los jugadores que vienen de Europa, de México. Es hacer un equipo compacto, solidario y colectivo”, señaló el entrenador.



Rueda ya tiene la defensa aceitada y funcionando. Pero de la mitad de la cancha hacia adelante ha hecho varios ensayos sin encontrar la fórmula definitiva: ha jugado con dos ‘9’, ha puesto un mediocampista central y cuatro delante de él, con un solo atacante, y también probó con un enganche en Bolivia, con Juan Fernando Quintero en la cancha, un jugador que estuvo en la lista para la eliminatoria Copa América, pero que no pudo asistir entonces por las restricciones en China para combatir la pandemia de covid-19.



El entrenador admitió que una alternativa es jugar con dos delanteros en Asunción, pero que lo más importante es tener elaboración de juego desde el medio. “Mientras tengamos los volantes que nutren a los delanteros es una apuesta muy válida”, dijo, y agregó: “No sirve tener muchos delanteros sin ordenamiento, posesión y buena gestión para alimentar la parte ofensiva”.

En Bolivia jugó un rato detrás del único delantero, Roger Martínez, y otro por una banda, antes de quedarse en el camerino en el intermedio. Pero el DT confía mucho en él, y más cuando la Selección no tiene disponible a James Rodríguez, el dueño de la camiseta número 10 desde la eliminatoria para el Mundial de 2014 hasta la Copa América de 2019.

Rueda no cierra la puerta al regreso de James. “En la medida en que James pueda jugar será bienvenido para todos, para nosotros, para el Everton y para él. Indudablemente que todo va a pasar por lo que significa su actualidad. Lo que queremos es que todos nuestros jugadores tengan continuidad”, señaló el DT.

Las cifras

Todos los ensayos de Rueda en busca de un mayor peso ofensivo han potenciado a algunas jugadores, particularmente a Luis Díaz, autor de cinco goles en este periodo de 10 partidos del DT al frente de la Selección Colombia. Pero Díaz no es un rematador, sino que parte de un banda y va enganchando hacia adentro.

Roger Martínez. Foto: EFE



Los hombres en punta que ha puesto el técnico no han tenido la misma facilidad para anotar ni para rematar. De los ‘9’ que ha puesto Rueda en la cancha (Duván Zapata, Miguel Ángel Borja, Radamel Falcao García y Alfredo Morelos), el que mejor ha rendido es Borja: dos goles en 322 minutos en la cancha, con seis remates al arco, seis desviados y dos bloqueados.



A otros les ha costado mucho más la adaptación a la idea de Rueda, como a Zapata, que no ha anotado ni un gol con la camiseta de la Selección desde que se cambió el entrenador, con 549 minutos en la cancha. Cabe recordar que no apareció en la lista para la fecha triple de la eliminatoria por una lesión. Falcao y Morelos han tenido una presencia apenas testimonial.



Rueda ha optado por poner a otros ‘9’ un poco más lejos del área, partiendo como extremos. Uno de ellos, Luis Fernando Muriel, que comenzó como titular y fue perdiendo espacio. En esta convocatoria no está por lesión. Hizo un gol contra Argentina, de penalti.

El otro que se ha sacrificado en esa función de partir desde una banda es Rafael Santos Borré, que en La Paz no fue ni siquiera al banco de suplentes. En 317 minutos en la cancha en la era Rueda, no solo no ha marcado goles sino que no tiene ni un solo remate a portería. Apenas registra un tiro bloqueado.



El que sí les sacó jugo a sus minutos con la Selección en la era Rueda es Roger Martínez, que apareció como sorpresa en La Paz y terminó siendo uno de los más destacados del encuentro: en el juego contra Bolivia, remató dos veces a la portería y una de ellas terminó en gol. Tuvo un remate desviado y otro bloqueado.

Colombia necesita puntos y para ello, también necesita que aparezcan los goles. Contra Paraguay, en Asunción, será otra prueba de fuego.





