'En casa estamos en deuda, no estamos satisfechos': Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez volvió a la titular de la Selección Colombia tras haber quedado por fuera en la fecha triple de octubre. Y tuvo que afrontar el reto de jugar con un nuevo compañero como central, William Tesillo. La defensa ha respondido bien, pero en ataque, el equipo ha sufrido. Por eso tendrán que trabajar para sacar los puntos que faltan para clasificar al Mundial de Catar 2022. El zaguero del Tottenham habló del tema en rueda de prensa.



(Lea también: Las cuentas de Colombia para clasificar, tras el triunfo de Argentina)

Cómo mejorar el ataque. "Cuando no tenemos la pelota todos tenemos que trabajar y tener un equipo para recuperar la pelota lo antes posible. Ofensivamente tendría que ser igual o mejor. No solo hablamos de los atacantes sino en lo colectivo como equipo. Se está trabajando para mejorar de cara a la portería. No es solo cargarle este trabajo a los atacantes".

Dávinson dice que todos deben ayudar en el ataque

El momento clave de la eliminatoria. "Definitivamente es un momento muy clave, para nosotros lo ha sido cada partido de esta eliminatoria, pero por los juegos que nos faltan, estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante. Tenemos jugadores con grandes características a la hora de marcar, de llegar a posición de gol. Nos ha faltado un poco de suerte. Contra Uruguay, contra Brasil no fue tanto así, pero contra Ecuador, si hubiéramos tenido un poco más de fortuna lo hubiéramos resuelto antes. Trabajamos con la tranquilidad de que en casa, con nuestra gente, vamos a tener la calma y luego marcar".

"Contra Ecuador, si hubiéramos tenido un poco más de fortuna lo hubiéramos resuelto antes. Trabajamos con la tranquilidad de que en casa, con nuestra gente, vamos a tener la calma y luego marcar". FACEBOOK

TWITTER

Qué cuentas hacen en la Selección. "Creo que primero ser muy conscientes de que en casa estamos en deuda, no hemos sacado los puntos suficientes. Muchas veces no tenemos que jugar bien para sacar un triunfo. En casa estamos cerca al mejor nivel de nosotros y a poder ganar el partido. Las cuentas, los que son más expertos en números dirán que falta esto o aquello. Nos queda salir a ganar todo".



Su momento actual. "El fútbol es mi trabajo, es lo que hago en el día a día. Soy consciente que en Paraguay no tuve un buen primer tiempo, pero he venido mejorando. Por fortuna tenemos jugadores que cuando alguien no está a la medida, el que juega lo ha hecho bien. Estas son palabras sobretodo para Yerry y Cuesta que lo han hecho de gran manera".



(Además: Pekerman volvería al ruedo: tendría arreglo con otra selección suramericana)

Dávinson destacó el apoyo de los hinchas

El ambiente en Barranquilla. "Es un ambiente de optimismo, tenemos un grupo muy sano en el que solo hay palabras para sacar todo adelante y lo que estamos obligados a hacer, que es ganar en casa. Estamos contentos, pero no estamos satisfechos con lo que hemos hecho en casa. Trataremos de encaminarnos para darle alegría a nuestras familias y a todos los hinchas colombianos. Invito a todos los hinchas en Colombia de apoyar desde el primer minuto como siempre lo han hecho. Ellos son muy importantes para nosotros".



El nivel actual de la defensa. "Se recuperó esa solidez defensiva que antes nos había costado un poco. No estamos sufriendo a la hora de defender. Hemos recuperado ese entusiasmo de todos querer atacar y defender. Buscamos siempre el resultado y que el hincha que esté en la grada se sienta satisfecho. Y que mejor que recuperarnos con nuestros hinchas en el estadio y jugando de local".



La ausencia de Wílmar Barrios. "Wílmar se ha ganado todo a pulso, él vino un poco antes que yo, pero llegamos en momentos similares. Acá lo han criticado muchísimo, pero con todo y eso, es confiable en todo momento. Nos va a hacer mucha falta, el equipo se conforma de acuerdo con los jugadores que tiene en la cancha. Lo que el entrenador decida será muy importante. El que esté en la cancha, rodearlo para que se sienta cómodo".



DEPORTES