Palabra de capitán: Ospina y Falcao llaman a la calma con la Selección

Aunque la Selección Colombia está en zona de repechaje en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, el hecho de no haberle podido a ganar a Bolivia en La Paz y a Paraguay en Asunción, sumado a los problemas para anotar, han traído algo de preocupación entre los hinchas del equipo.

Este martes, los dos capitanes del equipo, David Ospina (el jugador con más partidos disputados con la Selección, 115) y Radamel Falcao García (el máximo artillero del equipo en la historia, con 35 anotaciones) salieron a poner la cara y dar un parte de tranquilidad.



"Con la actuación se hicieron los méritos para obtener los tres puntos. Al final solo se sumó uno, pero hay que darle importancia a los puntos que se ganaron, la Selección sigue haciendo cosas importantes en plazas difíciles, Ahora lo más importante es pensar en el próximo juego contra Chile", dijo Ospina.



Sobre el tema del gol, que le impidió a la Selección ganarle a Bolivia y Paraguay, Falcao declaró: “Los goles ya van a venir, hay que mantener la confianza en los hombres de ataque y todo el equipo, porque todos podemos marcar. Esta selección genera juego, necesitamos tener más oportunidades y listo, pero el gol va a llegar”, dijo.



Falcao está listo para volver a enfrentar a Chile, una selección contra la que ha tenido momentos consagratorios: marcó uno de los goles del 1-3 en Santiago en 2012, los dos tantos de penalti que aseguraron la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y, más recientemente, el tanto del empate en octubre del año pasado, en el último buen resultado de la era de Carlos Queiroz.



"Todos los partidos de eliminatoria tienen su importancia. Estamos muy motivados, vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público. Jugar contra Chile siempre te genera esa motivación. Chile tiene una identidad particular, que vienen jugando de la misma manera desde que llegó Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos. No es necesario levantar el ánimo. Nosotros los delanteros estamos acostumbrados a estas situaciones. Esperamos que el que el profesor elija pueda tener la eficacia", señaló el ‘Tigre’.



Pero mientras los atacantes tratan de encontrar la solución a la falta de eficacia que ha tenido el equipo y que tanto ha recalcado Rueda, atrás el equipo debe comenzar a pensar en una nueva pareja de centrales, tras la ausencia de los titulares habituales, Dávinson Sánchez y Yerry Mina, el primero por suspensión y el segundo por lesión.



"Respaldo total para ellos: son jugadores que vienen haciendo cosas importantes en sus clubes: Óscar (Murillo) viene haciendo cosas importantes en México y lo hizo muy bien en La Paz y Asunción; Carlos (Cuesta) también en Bélgica y el mismo Andrés en Millonarios: son jugadores que si están en la Selección es porque tienen las condiciones de afrontar cualquier partido", señaló Ospina.



Tras una demora para llegar, la Selección ya está de nuevo en su casa y espera hacerla respetar este jueves: palabra de capitanes.



