Superó rápido la lesión: Ospina entrenó sin problemas con Nápoles

El arquero colombiano David Ospina entrenó sin problemas este viernes con el Nápoles, previo al encuentro en el que su equipo enfrentará al AC Milan en la Serie de Italia. Esta noticia se da cuando el martes pasado no atajó con la Selección Colombia por una "limitación física".



Le puede interesar: (Ancelotti dio detalles y reveló el estado de ánimo de James y Mina).

El equipo italiano reportó en su página web que Ospina "hizo parte del trabajo en grupo y parte personalizada", tras su reintegro de la Selección Colombia, con la que solo jugó en la derrota 0-3 contra Uruguay.

Además, Nápoloes publicó una imagen en la que se ve al arquero colombiano haciendo una atajada sin mayor tipo de problemas.



Cabe recordar que antes del partido con Uruguay, Ospina, según reportes de medios, habría llegado tocado a Barranquilla y se habría sometido a exámenes, algo que quedó en duda, porque en los entrenamientos se le vio volando de palo a palo y jugó ese encuentro.



También lea: (Se agita el sonajero: los técnicos que suenan para remplazar a Queiroz).



Sin embargo, contra Ecuador no jugó y la Federación Colombiana de Fútbol aseguró que "el jugador David Ospina presentó una limitación física después del partido ante Uruguay. Luego de todos los esfuerzos médicos para recuperar al jugador, desafortunadamente no fue posible, y queda fuera del partido ante Ecuador".



Además: (Otro fracaso de Millonarios: eliminado de la Copa Colombia).



Esta vuelta a entrenamientos con el Nápoles, sin problemas, genera dudas en algún sector de la hinchada y el periodismo, porque, según versiones de prensa, Ospina habría tenido un desacuerdo con Carlos Queiroz y por eso habría decidido no atajar contra Ecuador.



DEPORTES

Más de Deportes

Periodista que denunció pelea en el camerino de Colombia se ratifica.



Confirmado: hay positivos por covid-19 en la Vuelta a Colombia.