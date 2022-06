La Selección Colombia se alista para enfrentar este domingo a Arabia Saudí, en partido amistoso que servirá de preparación para el Mundial al equipo árabe.

Este miércoles, el jugador Daniel Muñoz habló con la prensa y analizó el momento del seleccionado tras la no clasificación al Mundial y el fin del proceso de Reinaldo Rueda.

Palabras de Muñoz

Héctor Cárdenas: "El trabajo va bien. Llevamos una sesión de entrenamiento en la que se vieron cosas muy buenas, lo que el profe quiere que mostremos el día domingo. Quedé sorprendido con la forma de trabajar de él y esperamos aplicar los conceptos que quiere dentro de la cancha".



Próximo DT: "Como colombiano me gustaría un entrenador colombiano, pero eso ya va en criterio de la Federación".



Ausencia del nuevo entrenador: "No. Por esta camiseta, este el seleccionador que esté, vamos a dar lo mejor. Para nosotros siempre es un sueño poder estar acá, así es que debemos responder y tomar esto como un partido serio. Vamos a afrontarlo de a mejor manera posible".



Despedida de Reinaldo Rueda: "En Venezuela se hizo un buen juego, todos teníamos el sueño y el anhelo de poder ir a Catar. Lastimosamente no se nos dio el resultado. Fue triste, llevábamos compartiendo más de un año, si no estoy mal, y para nosotros los jugadores es algo sensible, pero eso pasa en el fútbol y lo debemos asumir. Hay que dejar esa página atrás y enfocarse en lo que viene".



Renovación: "En Colombia hay mucho futuro, toca es aprovecharlo, saber que cada vez que nos ponemos esta camiseta debemos dar lo mejor. Cada uno lo sabe. Todos vienen trabajando bien en sus clubes para este llamado y ahora tienen la oportunidad de mostrarse".



Sebastián Pedroza: "Pedroza es un buen jugador, talentoso. En la primera práctica me impresionó, la verdad. Demostró lo que viene haciendo en Santa Fe, es un jugador que puede aportar desde su posición y puede ser importante para sumar".



Atentos al Nacional vs Millonarios de cuadrangulares: "Lo vimos ahí en el comedor. Fue un partido muy emocionante, un partido que a uno lo eriza porque es el clásico colombiano. Para mí como hincha de Nacional es maravilloso ver un encuentro con bastantes emociones".



Duelo con Arabia Saudita: "Es un rival mundialista y como tal debemos afrontarlo. Va a ir al Mundial, no debemos menospreciarlo por el hecho de que no se hable mucho. Debemos asumir esto con mucha responsabilidad".





REDACCIÓN FUTBOLRED