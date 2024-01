Titular de Selección Colombia cerca de la Premier League: importante club haría oferta

El Crystal Palace de la Premier League salió al mercado de fichajes para encontrar un jugador que le dé garantías por la banda derecha, y el nombre que tienen en el radar es el del colombiano Daniel Muñoz.



El equipo dirigido por el experimentado técnico Roy Hodgson ha tenido varias dificultades en el lateral derecho, ya sea por lesiones o por bajo rendimiento de sus pupilos, por eso quieren un lateral confiable que sepa defender y atacar.

Daniel Muñoz (21), en acción contra Japón, ante el acoso de Daichi Kamada. Foto: Efe/Jiji Press Japan

Ahí es donde entra en escena el colombiano Daniel Muñoz. Según informó el diario The Sun, el equipo británico tiene en la mira al ex Atlético Nacional por su polivalencia al atacar y defender y por el bajo costo que tendría la operación.



De hecho, se habla que el club de Londres desembolsaría los 10 millones de libras esterlinas que exige el Genk de Bélgica para llevar a Muñoz a la Premier League.



"Los Eagles están ansiosos por llegar a un acuerdo con su equipo belga Genk, que quiere alrededor de £ 10 millones", afirmó el medio citado.

Daniel Muñoz Foto: Federación Colombiana de Fútbol

El colombiano de 27 años de edad ve muy atractiva la opción de jugar en Inglaterra y estaría presionando a los belgas para que se lleve a cabo la negociación. Sin embargo, el Genk, que lo tiene firmado hasta el próximo 30 de junio, con opción a otro año más, buscaría renovar su contrato.



Sin embargo, el Crystal Palace no es el único equipo interesado en el lateral de la Selección Colombia, el Botafogo y el Palmeiras de Brasil también quieren contar con sus servicios para jugar la Copa Libertadores este año.



"Irónicamente, el accionista de Palace, John Textor, ha estado intentando llevar a Muñoz al Botafogo mientras otro club brasileño, el Palmeiras, ha hecho una oferta.

Sin embargo, se espera que los Eagles superen ambas ofertas", explicó The Sun.

Daniel Muñoz. Foto: Tomado de @nacionaloficial

De aterrizar en Inglaterra, sería la segunda experiencia en Europa tras su paso por el Genk de Bélgica, club al que llegó en 2020 precedente de Atlético Nacional, y en el que ha disputado 179 partidos y ha marcado 19 goles sumando todas las competiciones.

Los números de Daniel Muñoz Foto: EL TIEMPO

HAROLD YEPES

DEPORTES

