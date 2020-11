No dejan nada al azar: cuerpo técnico de Uruguay viajó a Barranquilla

El cuerpo técnico de la selección de Uruguay partió este domingo hacia Colombia, país en el que disputará la tercera fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022 en la ciudad de Barranquilla el próximo 13 de noviembre.

Encabezados por el entrenador, Óscar Washington Tabárez, en el conjunto Celeste solo viajó Agustín Oliveros, único jugador del medio local con el Nacional.



Le puede interesar: (Borré no estará con la Selección: dio positivo para covid-19).



Se espera que en los próximos días aterricen en territorio colombiano el resto de los jugadores convocados liderados por los atacantes Luis Suárez, Edinson Cavani y el capitán Diego Godín.



Los uruguayos tendrán una complicada fecha ante Colombia, una selección a la que solo le pudo ganar una vez en sus últimas cinco visitas por eliminatorias, igualó otra y perdió tres -dos veces por goleada-.



Cuatro días después, los de Tabárez recibirán a Brasil, conjunto al que no le ganan en casa desde el 1 de julio de 2001. El pasado 23 de octubre, el seleccionador uruguayo ofreció el listado de jugadores reservados del exterior para los próximos dos encuentros, correspondientes a la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas.



También lea: (Atalanta empató con Inter: Duván, Muriel y Mojica, sin lesiones).



De esta, quienes finalmente no estarán son el centrocampista Giorgian de Arrascaeta, del Flamengo, y el delantero Cristhian Stuani, del Girona español.



En la nómina las grandes novedades fueron el retorno del delantero Cavani, tras su fichaje por el Manchester United, y el defensor del Atletico de Madrid José María Giménez, tras superar la covid-19.



EFE