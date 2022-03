Meluk le cuenta (Selección Colombia: cruda realidad y realismo mágico)

A veces no hay más veces. Este martes, para la Selección Colombia es una de esas veces… Y, como agravante de la máxima situación, su suerte no se supedita únicamente a su esfuerzo o a su eficacia o a su desempeño. La caja fuerte de la repesca en la eliminatoria es una urna triclave que se abrirá girando para un lado y para el otro en una combinación de resultados en Puerto Ordaz, Lima y, quizás, Santiago. Difícil. Sin autoengaños, como bien lo dijo con realismo el técnico Reinaldo Rueda el miércoles pasado, en la víspera de que Colombia le ganara a la suplencia de Bolivia.

Pero, también, el realismo mágico es pan diario en esta tierra de mariposas amarillas en la que, parafraseando de manera abusiva y atrevida a García Márquez, la Selección Colombia va por el desierto de la soledad, en sus hondos y profundos silencios sin recuerdos, a la espera de que un viento irreparable la eleve entre las sábanas de la eliminatoria y la ascienda al repechaje como subió a los cielos Remedios, la bella.



Y va sin recuerdos, porque de nada vale ya lamentarse por la tristeza de haber sido cuartos en la eliminatoria hasta hace apenas dos partidos y el dolor de ya no ser.

Los puntos perdidos de Queiroz y Rueda

Es burdo de lo obvio que cualquiera de los puntos perdidos por este equipo a lo largo de la eliminatoria, contra Uruguay o Ecuador, cuando Carlos Queiroz estaba en el banco técnico, o contra Bolivia en La Paz, Paraguay o la misma Ecuador, en casa, con Reinaldo Rueda como técnico, hubieran evitado que Colombia hoy apenas se agarre con la punta de los dedos de una sola mano del filo del precipicio profundo de la eliminación.



Y es mejor no recordar la terrible derrota 0-1 contra Perú en Barranquilla, que es el partido que tiene en las que tiene a la Selección. Es tan sencillo como saber que de haber mantenido ese ‘mísero’ empate, Colombia hoy tendría un punto más (21) y Perú, dos menos (19).



Ya de nada vale el lamento repetido, y solo sirve para torturar el alma recordar el inaudito error de Borja cuando le cayó del cielo un milagro hecho pelota y él solito, sin marca, en las 5,50,a menos de dos metros del arco, salió con un rematico, con una masita amateur al cuerpo del portero.



Este martes, pues, Colombia se enfrenta a su destino y a Venezuela, la peor selección de Suramérica, última en la tabla, como fue última, también, en la pasada eliminatoria, con la obligación de ganarle para ayudarle a la suerte con Díaz, James, Ospina, Borja, Quintero, Uribe…

Declaración de ataque de Rueda

La Selección Colombia se aferra al milagro de ir por el repechaje tras su victoria contra Bolivia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Como la victoria es una urgencia ineludible, la declaración de ataque parece ser la consigna evidente del equipo desde la alineación y la táctica, como ocurrió el jueves contra Bolivia.



Sin embargo, como ya pasó contra Perú (¡vuelve la tortura al alma!), es tan urgente y tan importante mantener la seguridad en la puerta de atrás para que no haya un asalto letal, como el del ‘Orejas’ Pérez, que se robó la victoria, en Barranquilla: ¡se la llevaron, se la llevaron; se la llevaron, ya se perdió! Y lo que para Colombia era una clasificación linda, bien grande y pesada, ahora por una liviana ida a la repesca la quieren cambiar.



Como Venezuela es local y pondrá más titulares que la Bolivia de suplentes y casi juvenil que perdió en Barranquilla, ¿equipo que gana (¡y que hizo goles!) no se cambia? La respuesta la dio el propio técnico Reinaldo Rueda ayer: “La idea es hace el menor número de cambios posibles para consolidar el trabajo y la formación de los jugadores que fueron titulares y mantener la misma disposición”, dijo.

Así las cosas, solo hay un cambio fijo: Cuadrado, que salió de la concentración y se fue por la acumulación de amonestaciones, pues dos amarillas en partidos distintos se castigan con una fecha automática de impedimento.



¿Hay que repetir con un solo volante de marca? ¿Si así pasa, debe ser Cuéllar ese único volante de marca? O ¿ mejor Cuéllar con Uribe? ¿Barrios con Cuéllar?

¿Cuéllar con Lerma? Eso no lo contó el director técnico...



Esta vez ya no hay más veces. Esa es la cruda realidad. Por eso, la esperanza es que aparezca el encanto del realismo mágico para que la estirpe de la Selección Colombia no quede condenada a cuatro años de soledad y tenga una segunda oportunidad sobre la tierra: la de repechaje a Catar.



