Cucho Hernández reacciona a su no convocatoria a la Selección 

Juan Camilo Hernández esperaba con ansias la nueva convocatoria de la Selección Colombia, estaba ilusionado en poder estar, al fin, entre los citados para la eliminatoria. Pero no, el atacante no fui incluido.



El cucho, que hace poco estuvo en polémica porque criticó la convocatoria de Rueda, esta vez tuvo un mensaje reflexivo, aceptando su ausencia entre los 28 citados.

El mensaje del Cucho

"Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso", fue lo primero que escribió el jugador que milita en el Watford F. C. de la Premier League de Inglaterra.



"Una convocatoria se gana trabajando y esforzándose al máximo y eso estoy haciendo para cuando me toque estar preparado y poder ayudar con mi granito de arena", agregó el delantero.



Además, reflexionó sobre la crítica que hizo en su momento a una convocatoria de Reinaldo Rueda.



"En su momento cometí una equivocación al cuestionar alguna decisión técnica sobre una convocatoria lo cual no significa que sea el primero en querer lo mejor para la selección y que se logre la clasificación al mundial", expresó.

" Tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso" ⚽️🙏🏼

Cucho deja atrás la polémica

El futbolista, que militaba entonces en el Getafe de la liga española, criticó que en la lista de Reinaldo Rueda para la pasada Copa América hubiera jugadores de México, de la liga local y de la MLS, y que él no fuera tenido en cuenta.



"No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes. Seguiré trabajando y esforzándome y espero estar pronto ahí”, dijo en entrevista con ‘Diario La 10’.



El jugador recapacitó y esta vez solo tuvo mensajes de paciencia, en espera de un pronto llamado al equipo nacional.



