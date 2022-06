La Selección Colombia perdió 2-0 con México y terminó de cuarta en el Torneo Maurice Revello, juego que se disputó este domingo en Toulon, Francia.

Los centroamericanos se fueron al frente al minuto 16 por acción de Santiago Muñoz, frente a una Colombia que no reaccionó.



El 2-0 fue lapidario para los orientados por Héctor Cárdenas, tanto que llegó en los pies de de Efraín Álvarez, al minuto 60.



Colombia no mostró un buen nivel en este evento, pero llegó a la parte semifinal, en el que cayó en la tanda de penaltis con los venezolanos.



Y este domingo siguió la constante, el grupo no se comportó de la mejor manera, por lo que Cárdenas deberá de hacer correctivos.



