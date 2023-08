El debate se abrió en redes sociales luego de que cobrara eco que Dominic Wolf, 'influencer' alemán reconocido por hacer contenido sobre la cultura colombiana, había recibido una carta de la Federación Colombiana de Fútbol en la que se le pedía que retirara de Internet los contenidos publicitarios que ha realizado con la camiseta de la Selección Colombia puesta.

El caso de Dominic Wolf

El influencer comentó que no tiene los derechos legales para usar la camiseta. Foto: Instagram @dominiccolombia / Twitter @AlEmbajadora

"A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia", fue lo primero que dijo Wolf en su video de este lunes, citando el comunicado de la FCF.



"Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos", dijo Wolf en un video en el que remarca que ha trabajado mucho en sus producciones audiovisuales y en el que asegura que su único objetivo ha sido dejar el nombre de Colombia en alto.



Sin embargo, el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, al que hace alusión Wolf, no hace énfasis en que él no pueda utilizar la camiseta como un aficionado más. El tema de la polémica, asegura la entidad, es que aparezca con la indumentaria de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas y/o marcas a las que el 'influencer' les realiza publicidad.



"El problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo", sostienen de la FCF en charla con este diario,



Y ante las dudas por lo ocurrido, sobresalió la situación de Linda Caicedo, quien fue presentada como la nueva imagen de Claro Colombia y durante el acto y en las primeras piezas publicitarias, la jugadora apareció con una camiseta muy similar a la de la Selección, pero sin el escudo de la FCF, el cual fue reemplazado por el logo de Claro.



Movistar, competencia directa de Claro, es uno de los patrocinadores de la FCF.



Así las cosas, ¿cuándo se puede usar y cuándo no la camiseta de la Selección Colombia?

¿Me puedo tomar una foto con la camiseta mientras como en un restaurante?

Si la actividad no está relacionada con fines comerciales, sí.

¿Puedo publicar en cualquier red social una foto viendo algún partido de la Selección Colombia?

Claro, puede hacerlo. Sin embargo, debe tener en cuenta que no esté incurriendo en un acto promocional de otras marcas que resulten beneficiadas de la marca de la Selección Colombia.

¿Y si aparezco en un video con la camiseta y con algún producto de una marca que compite con los patrocinadores de la Selección?

Si la grabación no tiene fines comerciales o lucrativos, no tendría razones para tener inconvenientes.

Lo que se debe evitar

Lo que se quiere evitar cuando se presenta estos casos es lo que se conoce como ‘Ambush marketing’, también llamado ‘mercadeo parasitario’.



La Superintendencia de Industria y Comercio, en su página web, define el ‘ambush marketing’ como “aquel tipo de marketing que se basa en una marca de la competencia y se aprovecha de los espacios publicitarios de estas para su propio beneficio”.



“Esto suele suceder, por ejemplo, dentro de un evento de grandes magnitudes, en el que la marca en cuestión logra visibilidad sin tener que pagar cuota de patrocinio, es decir, se trata de aprovechar de un momento específico de un evento para hacer marketing a un costo muy reducido”, agrega la publicación de la SIC.

