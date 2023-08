A poco más de una semana del comienzo de la eliminatoria, hay expectativa por conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los dos primeros partidos, contra Venezuela, el 7 de septiembre en Barranquilla, y Chile, el 12 del mismo mes en Santiago.

El equipo que dirige Néstor Lorenzo busca revancha tras el fracaso de la Selección en las clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Increíblemente, Colombia no pudo conseguir la clasificación, con factores como el cambio de técnico sobre la marcha (Reinaldo Rueda reemplazó al portugués Carlos Queiroz) o los siete partidos sin hacer gol.



Desde que Lorenzo llegó a la conducción de la Selección, el equipo no ha perdido: lleva ocho juegos, con seis victorias y dos empates. El triunfo más reciente, 0-2 contra Alemania en Gelsenkirchen, ha generado una ilusión grande sobre lo que puede hacer Colombia rumbo al Mundial de 2026.



Los dos rivales de Colombia en las dos primeras jornadas de la eliminatoria ya dieron a conocer sus listas de jugadores. Lorenzo aún no ha hecho el anuncio.

La fecha de la convocatoria de la Selección Colombia



¿Cuándo sale la convocatoria? Aún no hay humo blanco en la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol al respecto. Algunas versiones hablaban de que el listado iba a salir este martes.



Sin embargo, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló este martes que habría que esperar hasta el jueves para conocer la lista de llamados por Lorenzo.



Según Vélez, el técnico estaría esperando lo que suceda en los partidos de los torneos de clubes de Conmebol en los que hay participación de jugadores colombianos; particularmente, el duelo entre Racing y Boca Juniors, en el que están involucrados Juan Fernando Quintero, del lado de la ‘Academia’, y Frank Fabra, en el del ‘xeneize’.



Lorenzo también estaría siguiendo la actuación de James Rodríguez con Sao Paulo, que este miércoles tratará de darle vuelta a la serie contra Liga de Quito, que va perdiendo por 2-1.



El equipo debería comenzar a reunirse en Barranquilla este fin de semana, después de la jornada en las principales ligas del mundo.



