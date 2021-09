Prográmese con la siguiente fecha de eliminatorias de la Selección Colombia

La Selección Colombia de Reinaldo Rueda logró contra Bolivia (1-1), Paraguay (1-1) y Chile (3-1) cinco puntos que lo mantienen en la pelea para ir al Mundial de Catar 2022.



Cada punto cuenta y Colombia tiene ahora una fecha triple en octubre muy complicada, contra tres equipos que la superan en la tabla de posiciones: el 7 de octubre visitará a Uruguay en Montevideo; el 10 del mismo mes será local contra Brasil en Barranquilla y el 14, recibirá a Ecuador, también en el estadio Roberto Meléndez.



Son juegos que ahora toman una importancia muchísimo mayor, teniendo en cuenta que es la opción, primero, para desquitarse de los dos rivales que lo metieron en problemas en esta eliminatoria, y segundo, que vienen dos partidos como local que serán claves para seguir en la pelea.



Los antecedentes no ayudan a Colombia en Montevideo, solamente ha ganado una vez en la historia por eliminatorias (0-1, en 1973, con gol de Willington Ortiz) y no suma puntos desde 2001, cuando empató 1-1. Tampoco ha podido ganarle nunca a Brasil en las clasificatorias, ni en suelo colombiano ni de visitante.



Contra Ecuador, en cambio, el balance ha sido bueno: le ha ganado en las últimas cuatro eliminatorias en condición de local. Y hay que estar con el ojo puesto en el resto de las fechas. Colombia sigue en la pelea.



