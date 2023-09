El tiempo de ensayos terminó y la Selección Colombia encarará desde este jueves la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos. México y Canadá 2026. Habrá seis cupos directos y el séptimo de la tabla tendrá que ir a un repechaje.

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primer partido contra Venezuela, en teoría, una de las selecciones más débiles de Suramérica y la única de Conmebol que jamás ha clasificado a una Copa del Mundo de mayores.

En su proceso de preparación, Lorenzo convocó a 58 jugadores, de los cuales 46 tuvieron al menos un minuto en cancha. Y otros 29 estuvieron únicamente en microciclos con futbolistas que actúan en la Liga local.



Lorenzo tuvo que depurar y la lista definitiva para el debut en la eliminatoria tiene 26 jugadores, entre ellos, tres que no habían sido llamados nunca por él: el delantero Jhon Córdoba, del Krasnodar de Rusia; Ríchard Ríos, mediocampista de Palmeiras de Brasil, y Santiago Arias, lateral de larga experiencia con la Selección, pero que no era convocado desde 2020.

Jhon Córdoba

Lorenzo ya tiene definida su base y ahora el tema es qué formación tendrá para el debut del jueves en Barranquilla, a las 6 de la tarde. Hay posiciones que ya parecen definidas.

Camilo Vargas

Todo indica que Camilo Vargas será el portero titular. Su experiencia internacional con el Atlas lo pondría por delante de Álvaro Montero. Desde que David Ospina no pudo volver a ser convocado por su lesión, Vargas asumió y respondió. El portero de Millonarios atajó en un amistoso contra Estados Unidos en el que Lorenzo tuvo un equipo B y también contra Irak.



Daniel Muñoz jugó seis de los ocho partidos que dirigió Lorenzo y eso lo pone en primera línea para ser el lateral derecho titular. Los que lo reemplazaron en los otros dos, Stefan Medina y Juan David Mosquera, no fueron convocados.



Por la izquierda hay más dudas, pues es una de las posiciones en las que más ha rotado el técnico. Deiver Machado, titular en dos de los últimos tres juegos de la Selección, pica en punta, por delante de Johan Mojica.



La pareja de centrales es otra incógnita: Jhon Lucumí, el jugador con más minutos en la era Lorenzo, parece fijo. ¿Al lado de quién? Allí han jugado Carlos Cuesta (con quien se conocen desde el paso por el Genk), Yerry Mina y Davinson Sánchez. El primero llega con continuidad y eso le daría ventaja.



Una alternativa de tres centrales no parece viable, más allá de que en algunas circunstancias de partido se ha probado: contra Japón, en los últimos minutos, jugaron Cuesta, Sánchez y Lucumí. Y contra Alemania, en el tiempo de reposición, Mina, Davinson y Lucumí terminaron juntos.

La gran duda: ¿jugará James Rodríguez?

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez

En los últimos partidos, Lorenzo no había podido contar con James Rodríguez, que no tenía equipo. Y en esos juegos contra Irak y Alemania, probó otras fórmulas que funcionaron muy bien.



El más reciente antecedente muestra juntos a Cuadrado, Lerma y Mateus Uribe, con Jhon Arias y Luis Díaz de extremos y Rafael Santos Borré como único delantero. Así le ganó brillantemente a Alemania.



¿Tendría cabida James? En teoría, el juego contra Venezuela requeriría de menos responsabilidad de marca y eso podría abrirle campo al ‘10’.



El que no parece, de entrada, tener cupo en la titular es Juan Fernando Quintero, y menos si está James. Nunca han jugado juntos en la era Lorenzo y en el único partido en que actuó el jugador de Racing fue en reemplazo del creativo de Sao Paulo, contra Paraguay.



Sin embargo, los últimos partidos de Quintero han sido buenos y, de hecho, este domingo volvió a marcar gol, en el encuentro contra Estudiantes.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero contra Estudiantes



Lorenzo plantearía un esquema más ofensivo contra Venezuela y en Santiago, contra Chile, habría más precauciones. Hay 26 jugadores en la convocatoria y apenas un par de días con el grupo completo para los últimos ajustes.



