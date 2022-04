La era Reinaldo Rueda ya es pasado, ya es historia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lo confirmó el lunes pasado, y anunció que empezó la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Colombia para el proceso al Mundial del 2026. El presidente Ramón Jesurún dijo que quieren elegir pronto, que no piensan esperar hasta el Mundial en noviembre, pero que no se van a apresurar. En cuanto al perfil, dio algunas pistas de la idea que tienen, luego del fracaso con Carlos Queiroz y Rueda, con los que no se pudo ir al Mundial de este año.

Elegir al nuevo técnico de Colombia es el gran desafío del comité ejecutivo de la FCF, el mismo que, pese a la eliminación de Catar, fue reelegido para los próximos 4 años, tal como dijo Jesurún, por los “dueños del fútbol”. Jesurún, en diferentes declaraciones dadas en la última semana, negó que Gustavo Alfaro, DT de Ecuador –que sí va al Mundial–, y Ricardo Gareca, DT de Perú –que va al repechaje–, sean candidatos, por sus compromisos con sus respectivas selecciones, a propósito de los rumores de prensa. Evadió las preguntas sobre el argentino Marcelo Bielsa, extécnico de Argentina, Chile y recientemente del Leeds inglés, que también ha estado en el sonajero, afirmando que no hay contactos con nadie. Lo que sí aseguró es que “ya hay 30.000 llamadas de empresarios ofreciendo el DT ideal”.



El presidente, sin dar luces sobre nombres, y admitiendo que habrá mucha especulación, dijo que no importará la nacionalidad del DT, pero que debe ser alguien “especializado en Selecciones”, “que sepa llegarles a los jugadores” “que tenga capacidad de mando” y “conozca el fútbol colombiano”, es decir que sepa a qué se enfrenta.

‘Conocedor, exigente’: Carlos Mario Hoyos

Cuando Colombia eligió a Carlos Queiroz, cinco meses después de la salida de José Pékerman, la FCF buscó un perfil mundialista, pues él había estado en tres Copas del Mundo, aunque desconocía la eliminatoria sudamericana. Y por eso cuando se fue, el perfil que buscaron fue el de un DT que sí la conociera, y fueron por Reinaldo, que dirigía a Chile. Pero las dos apuestas no funcionaron. Esas dos experiencias fallidas son el punto de partida de los directivos para elegir la mejor opción para el nuevo proyecto.



Carlos Mario Hoyos, futbolista de la Selección Colombia entre 1985 y 1990, y actual entrenador, analiza una serie de aspectos que se deberían tener en cuenta para esa elección. “Debe ser alguien que tenga un alto conocimiento en eliminatorias; que mire y conozca claramente el mapa de los jugadores sub-25 y sub-26 para abajo, en su totalidad, y llenarse de conocimiento de todos esos jugadores, teniendo el control de la sub-20, y que sea un técnico con alto grado de exigencia con los jugadores para ir formando un sentido de pertenencia”.

Hoyos considera que el nuevo DT tiene que ser asertivo en las convocatorias. “Tiene que ser claro con el jugador, que traiga jugadores con características polifuncionales, que puedan manejar 2 y 3 posiciones, que sean productivos desde lo mental y futbolístico, que entiendan que no es lo mismo jugar en una liga que estar en la Selección. Además, debe estar a la vanguardia. Es importante que sepa cuántos juegan en cada liga, eso es estar actualizado; después, es saber y hacer, y esas son las metodologías que, por la características de los jugadores, más se acomodan al sentir de nuestro fútbol, con picardía suramericana y la intensidad en Europa”, dice Hoyos.

‘Que maneje los egos’: Alexis García

Una de las ideas en común es que el nuevo DT debe tener el carácter para que ningún futbolista le gane por camiseta o le genere tempestades. Queiroz se fue en medio de un turbulento camerino, en medio de versiones de peleas internas. Rueda tuvo que afrontar la situación de James Rodríguez, con quien tuvo discrepancias públicas antes de la Copa América del año pasado. El nuevo DT debería estar preparado para afrontar esas situaciones y para saber lidiar con las figuras del equipo.



Así lo cree Alexis García, exfutbolista de la Selección y actual DT de La Equidad. “Debe ser un hombre con carácter para manejar esta idiosincrasia del fútbol colombiano, que conozca nuestro fútbol, nuestros jugadores y que entienda el sentir de cada uno de ellos... Debe tener la suficiente personalidad para imponerse y saber que a la hora de representar a la Selección no hay figuras estratosféricas, sino jugadores para la causa nacional; un hombre que sea capaz de manejar los egos y ubicarlos en el lugar ideal y, por sobre todo, que sea organizado y trabajador, porque la Selección necesita trabajo permanente, necesita organización y un plan para llegar al próximo mundial”, dice Alexis.



Este aspecto también lo considera Tulio Gómez, directivo y máximo accionista del América de Cali, quien opina: “Es importante que al nuevo DT no le dé miedo no convocar a un ‘capo’ porque de pronto no tiene buen nivel, es indisciplinado o le daña el grupo; tiene que tener el carácter de dejar afuera a un ‘capo’ si no tiene la calidad para el momento. Que escoja a los mejores”. Y agrega que se vendrá un periodo de recambio: “Tiene que empezar por hacer una renovación. Debe fortalecer los sub-23 y sub-20, y empezar a construir un estilo de juego competitivo, rápido, de vértigo, como los argentinos”.

'Líder y preparado': Carlos Valdés

Conocer la eliminatoria parece ser un punto clave. Un DT que sepa a lo que se enfrenta. Carlos Valdés, exmundialista con Colombia en Brasil 2014, piensa que la clave está en ese conocimiento y en el liderazgo. “Tiene que ser un entrenador que tenga valores que lo determinen como gran líder, que tenga ascendencia sobre el grupo. Y debe conocer el contexto de una eliminatoria en Sudamérica. Que sepa cómo se juega en la altura de La Paz o en la humedad de Barranquilla. Y debe conocer la idiosincrasia del futbolista colombiano. No necesariamente con mucha experiencia, sí preparado”, dice.



Sin embargo, también hay quienes piensan que más allá del perfil del nuevo DT, lo fundamental es que la Federación estructure un proyecto que no gire en torno a un solo hombre. Arturo Boyacá, actual DT de Patriotas, propone: “Lo más importante es que la Federación, a través de un grupo de estudio conformado por entrenadores experimentados, pueda diseñar un plan de trabajo con el objetivo de volver al Mundial. Que identifique el perfil del jugador de la Selección y como consecuencia de una metodología de trabajo previamente estudiada y comprobada sirva para direccionar y potencializar el talento natural. ¡Ninguna selección nacional de países desarrollados futbolísticamente ha dependido del capricho de una sola persona!”, dice Boyacá.



La idea de los directivos es un misterio. Solo ellos saben el presupuesto que tienen y el perfil que buscan. Pero al menos Jesurún ya reveló la intención: un DT especializado en selecciones, conocedor del medio y que tenga mando. Ahí está el punto de partida para buscar y elegir.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

