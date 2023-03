Néstor Lorenzo prepara su convocatoria para los próximos dos amistosos de la Selección Colombia contra Corea y Japón –24 y 28 de marzo–, pero tiene problemas para citar a los delanteros, pues las lesiones y el bajo nivel son una constante. Si Colombia tiene como tarea superar la crisis de gol que la dejó fuera del Mundial Catar 2022, hoy el panorama no es bondadoso.

Lorenzo lleva 4 amistosos al frente del equipo y marcha invicto, 3 victorias y un empate. Pero debe tener un dolor de cabeza con el momento de la mayoría de los atacantes.

¿Y los delanteros?

El 9 de la Selección Colombia no estará en los próximos partidos por una lesión. Foto: AFP

El 2023 empezó con penurias para los goleadores: Falcao García, el símbolo y quien lleva un gol en la era Lorenzo, anotado a paraguay, juega de a raticos en Rayo Vallecano.



Rafael Santos Borré, otro que lleva un gol en este proceso, contra Guatemala, ha perdido titularidad en el Eintracht de Alemania.También juega poco.



Y Luis Díaz, el extremo que es gran esperanza de Colombia para la próxima eliminatoria, no juega en Liverpool desde octubre por lesión de rodilla de la cual se está recuperando. Eso lo deja lejos de la convocatoria que se viene.

Lorenzo ya ha demostrado en sus tres convocatorias (una para enfrentar a Guatemala y México, y otra contra Paraguay y otra contra Estados Unidos) que está en búsqueda de nuevas opciones en ataque.



Uno que se venía abriendo paso era Luis Sinisterra, que es el goleador en la era Lorenzo, con 3 goles. Pero Sinisterra también ha tenido un 2023 de olvido, hasta el momento, por las lesiones que le cortaron ritmo en el Leeds de Inglaterra.

¿Entonces quién?

Jhon Jader Durán (izq.), en el amistoso de mayores entre Colombia y Paraguay. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Sigamos explorando. En sus convocatorias Lorenzo ha citado a otros jugadores como Jáder Durán, y él es hoy por hoy una buena opción. El delantero que no pudo jugar el Sudamericano sub-20 porque se fue a su nuevo club, el Aston Villa, anda agarrando ritmo en la Premier League. Ya estuvo en los primeros tres amistosos de Lorenzo, que lo lleva de a poco.



¿Quién más? Está Óscar Estupiñán, el del Hull City, que por ahora no suma minutos con Colombia. Diego Valoyes, el de Talleres de Argentina, no ha anotado este año.



En el último amistoso, Lorenzo, como no podía tener a los jugadores habituales por no ser fecha Fifa, llamó al Cucho Hernández, Cristian Arango y Diber Cambindo, y ninguno anotó contra EE. UU. ¿Entonces quiénes?



Si pensamos en los antiguos referentes como Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, pues ambos juegan muy poco en Atalanta. Hace rato perdieron titularidad, mermados por las lesiones y su presente no es el mejor.



Así que el panorama no es muy amplio. ¿Pensará Lorenzo en la Liga local o en alguno de la selección sub-20? El ataque es hoy su dolor de cabeza.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

