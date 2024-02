¡Atentos! Ellas son las convocadas a la Selección Colombia femenina para la Copa Oro

La Selección Colombia femenina calienta motores para su participación en la Copa Oro de la categoría, que va a iniciar el próximo 20 de febrero en Estados Unidos.



El DT Ángelo Marsiglia ya definió a las jugadoras que van a representar al país en el torneo de la Concacaf. La Selección Colombia representa a Conmebol tras terminar como subcampeona en la última Copa América femenina.

Lista de convocadas

-Lady Patricia Andrade Rodríguez – Real Brasilia (BRA)



· Daniela Alexandra Arias Rojas – Corinthians (BRA)



· Carolina Arias Vidal – América de Cali



· Elexa Marie Bahr – Racing Luoiseville (USA)



· Angela Daniela Baron – Atlético Nacional



· Lorena Bedoya Durango – Real Brasilia (BRA)



· Linda Lizeth Caicedo Alegría – Real Madrid (ESP)



· Jorelyn Daniela Carabali Martinez – Brighton WFC (ENG)



· Derly Stefany Castaño Cardoso – Atlético Mineiro (BRA)



· Ivonne Chacón – Valencia Feminas C.F (ESP)



· Natalia Giraldo Álzate – América de Cali



· Ilana Izquierdo Zanger – Mississipi State (USA)



· Daniela Montoya Quiroz – Atlético Nacional



· Manuela Pavi Sepúlveda – Deportivo Cali



· Mónica Ramos Santana– Gremio (BRA)



· Marcela Restrepo Valencia – Atlético Nacional



· María Camila Reyes Calderón – Independiente Santa Fe



· Liana Milena Salazar Vergara – Millonarios FC



· Diana Marcela Celis González – Millonarios FC



· Sandra Milena Sepúlveda Lopera – Llaneros FC



· María Catalina Usme Pineda– Pachuca (MEX)



· Manuela Vanegas Cataño – Real Sociedad (ESP)



· Angie Fabiana Yanten Riascos – América de Cali

📝 ¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗼! ☝️



Ellas son las elegidas por Ángelo Marsiglia para disputar la W Gold Cup en 🇺🇸 a partir del 21 de febrero#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SgjuOIwx1l — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 9, 2024

La edición tendrá la participación de ocho equipos nacionales de Centroamérica y los cuatro equipos de Conmebol mejor posicionados en la Copa América 2022. Por ser subcampeona, el combinado nacional tuvo su tiquete asegurado y quedó ubicado en el grupo B junto a Brasil, Panamá, Haití/Puerto Rico e iniciará su participación el miércoles 21 de febrero de 2024 frente a las panameñas.

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

Calendario de la Selección Colombia en la Copa Oro

Fecha 1

Panamá vs. Colombia

Fecha 21 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 2

Colombia vs. Brasil

Fecha: 24 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 3

Colombia vs. Haití o Puerto Rico

Fecha: 27 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA

