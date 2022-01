Meluk le cuenta (Selección: los ‘chachos’ tienen la responsabilidad)

Suele pasar que la desesperación y la necesidad pueden convertirse, de repente, en la razón de las más curiosas ideas para encontrar posibles soluciones. La Selección Colombia, su técnico, sus fanáticos y la crítica no escapan a eso: como el equipo se sostiene con las uñas del cuarto puesto de la eliminatoria suramericana, en el borde de la clasificación directa del Mundial de Catar, no gana, no hace goles, juega apenas regular y a veces feo, pues se cree que Juanito o Pepito porque hicieron un gol o un pase o pegaron una patada son los salvadores. Se piensa que son los números del chance milagroso que hará cobrar por ventanilla la victoria urgente e inexcusable contra Perú, el próximo viernes, en Barranquilla.

Así, entonces, los Hinestrozas, Alzates, Asprillas, Cantillos, Valoyes, Charás, Suárez y Preciados son esperados como mesías que, sin historia en la Selección –o con una muy mínima–, llegan a hacer el milagro.



Es natural que con el agua al cuello y chapaleando, pues se eche mano de la primera tabla que medio flote en el mar de las desesperaciones y las necesidades. Quizá porque puede pasar que alguno de ellos se convierte en la tabla de salvación. A fin de cuentas, esto es un juego, nada más.

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Pero, sincerémonos: eso es como contar las casillas, apretar los ojos, cerrar la mano, sacudir los dados y tirarlos al tablero de parqués con la esperanza de que salga el siete que lo lleve al seguro. A veces sale, y ¡listo!

Rueda tiró los dados

Tengo la sensación de que en la urgencia, Reinaldo Rueda, el DT de Colombia, en esta encrucijada definitiva, pues contó y contó las casillas, cerró los ojos, hizo fuerza, tiró los dados y le salió Hinestroza. Volvió a cerrarlos, pidió con fe y le salió Asprilla. Volvió a tirar y le salió Suárez, y así con varios...



Podrán decir que algunos de los llamados en esta convocatoria “explosiva y sorpresiva”, como lo titulamos en EL TIEMPO, y ahora reparchada por las bajas de Muriel y Lerma, fueron evaluados en el partidillo amistoso que se jugó hace 9 días contra una Honduras mínima.



En gracia de discusión, ese es un argumento de debate. Pero, en plata blanca, ese juego hasta ahora innecesario solo ha servido para que se lesionara Juan Fernando Quintero y no pudiera integrar el equipo para los partidos de verdad, los que valen de la eliminatoria, los vitales contra Perú y Argentina.



Y Quintero en ese ‘picadito’ fue el mejor de lejos (de muy lejos con respecto incluso a los que finalmente llamaron) en el ratico que jugó hasta que recibió el golpe en la rodilla izquierda salió del juego, salió de la convocatoria... ¡Y salió carísimo ese partidito, pues se perdió a uno de los del equipo de verdad!

La hora de los 'chachos'

Falcao García. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

Por eso, no se equivoquen: la responsabilidad de clasificar al Mundial, de confirmar el cupo directo que aún tiene esta Colombia que ni gana ni hace goles es de los experimentados, de los grandes, de los que verdaderamente tienen el peso histórico y juegan en las ligas del primer mundo del fútbol.



Mejor dicho, de los ‘chachos’, del equipo de verdad. Los que tienen que ganarle a Perú, los que tienen que desenredar este nudo de incertidumbre e ineficacia ofensiva son los Ospina, los Mina, los Dávinson, los Barrios, los Cuadrado, los James, los Díaz (¡el crac del momento!), los Falcao... Repito: los del equipo de verdad.



Los otros llamados no son más que una boleta de chance a la que se le pone, eso sí, toda, pero toda la buena esperanza. Un suertazo. Quién quita y sean el número ganador.





MELUL LE CUENTA...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

