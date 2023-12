Selección Colombia: este es el grupo, calendario y rivales en la Copa Oro femenina

Este lunes, la Concacaf realizó el sorteo oficial de la Copa Oro Femenina 2024. La primera edición tendrá la participación de ocho equipos nacionales de Centroamérica y los cuatro equipos de Conmebol mejor posicionados en la Copa América 2022.



La Selección Colombia femenina conoció su suerte en este torneo internacional que se jugará en Estados Unidos, del 17 de febrero y el 10 de marzo.

Colombia vs. Nueva Zelanda. Foto: EFE

Por ser subcampeona, el combinado nacional tuvo su tiquete asegurado y quedó ubicado en el grupo B junto a Brasil, Panamá, Haití/Puerto Rico e iniciará su participación el miércoles 21 de febrero de 2024 frente a las panameñas.



Calendario de la Selección Colombia en la Copa Oro

Fecha 1

Panamá vs. Colombia

Fecha 21 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 2

Colombia vs. Brasil

Fecha: 24 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 3

Colombia vs. Haití o Puerto Rico

Fecha: 27 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA

𝑺𝒐𝒓𝒕𝒆𝒐 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑨𝑪𝑨𝑭 𝑾 𝑪𝒖𝒑 𝟐𝟎𝟐𝟒



Nuestra Selección Colombia Femenina estará en el Grupo B junto a:



🇧🇷 Brasil

🇵🇦 Panamá

Ganador Haití vs Puerto Rico#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/LGEwO9URDz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 12, 2023

Fase de grupos completa de la Copa Oro

Grupo A

Estados Unidos

México

Argentina

Guyana/República Dominicana



Grupo B

Brasil

Colombia

Panamá

Haití/Puerto Rico.



Grupo C

Canadá

Costa Rica

Paraguay

El Salvador/Guatemala

Next stop: The Inaugural 2024 W Gold Cup 🏆 pic.twitter.com/rFsZTP5KYP — W Gold Cup (@GoldCup) December 12, 2023

Con información de Futbolred.

