Las conclusiones de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la eliminatoria

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, convocó 28 jugadores para los tres partidos del combinado nacional en septiembre contra Bolivia, Paraguay y Chile.



Estas son las conclusiones de la lista que entregó el seleccionador nacional.



1. Regresan Falcao y Juan Fernando Quintero: ausencias notables en el inicio del ciclo de Rueda al frente de la Selección Colombia. El Tigre no estuvo en la Copa América y aunque su futuro es incierto en Galatasaray y ha jugado muy poco recientemente, está de regreso al ataque. Quintero se encuentra en Colombia por el parón en la Liga china hasta diciembre y es una de las cartas de Rueda para generar fútbol, aprovechando todo su talento.



2. Sigue ausente James Rodríguez, quien aún no debuta en la Premier League y cuyo futuro próximo es una incógnita en los últimos días del mercado de pases. James no estuvo en los pasados juegos de la eliminatoria ni en la Copa América y entró en controversia con el DT Rueda por su lesión. Incluso no se ha podido entrenar bien por tener que aislarse ante un caso cercano de covid-19.

3. Seis jugadores de la Liga local estarán con la Selección, dando cuenta de los resultados del 'Morfociclo' hecho por Rueda semanas atrás. Se trata de Andrés Román, Álex Mejía, Andrés Andrade, Baldomero Perlaza, Yerson Candelo y Álvaro Montero.



4. Baldomero Perlaza sigue haciendo presencia en la convocatoria a pesar de no haber sido protagonista durante la Copa América.



5. Carlos Cuesta se mantiene como uno de los defensores del equipo colombiano. No está Jhon Lucumí. Ambos compañeros en el Genk de Bélgica.



6. De los convocados en la Copa América la gran ausencia es la de Duván Zapata, que se lesionó en Atalanta. Tampoco están Aldair Quintana, Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Frank Fabra, Jaminton Campaz, Jhon Lucumí, Sebastián Perez ni Yimmi Chará.



7. Al igual que Falcao, Roger Martínez regresa para dar alternativas en ataque. Se mantienen Borré, Borja y Muriel.



8. Luis Sinisterra llega a la Selección después de destacarse en Champions League con el Feyernoord de Róterdam.

Convocatoria



Arqueros: David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas.



Defensas: Andrés Román, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Óscar Murillo, Stefan Medina, William Tesillo, Yairo Moreno.



Volantes: Alex Mejía, Andrés Andrade, Baldomero Perlaza, Juan Fernando Quintero, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Yerson Candelo.



Delanteros: Falcao García, Luis Díaz, Luis Muriel, Luis Sinisterra, Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Roger Martínez.



DEPORTES

