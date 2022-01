El 2022 es un año fuera de lo común para la historia de los mundiales. Un destino exótico, Catar, en un época atípica para la Copa del Mundo, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Será la segunda vez que el torneo se dispute en Asia.

El de 2002, en Corea y Japón, fue el primero de una sequía colombiana que duró 16 años, entre 1998 y 2014. Hoy, la Selección que dirige Reinaldo Rueda está en el grupo de clasificados directos al Mundial: ocupa la cuarta casilla, la última con cupo directo, con 17 puntos. Pero todavía no tiene nada asegurado y deberá ratificar eso en los primeros meses de 2022.



La recta final de la eliminatoria

Ya hay programación para los próximos dos juegos de Colombia: el 28 de enero recibirá a Perú en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla, a las 4 de la tarde, y luego, el 1.º de febrero, será visitante contra Argentina, en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba (6:30 de la tarde, hora colombiana).



Lo que pase en esos dos partidos va a marcar las necesidades de la Selección en las dos últimas jornadas de las clasificatorias, el 24 de marzo, en casa, contra Bolivia, y el 28 del mismo mes, como visitante, contra Venezuela.



El problema de gol, un reto para superar

Para llegar a la meta de Catar y jugar su tercer Mundial consecutivo, tras alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014 y los octavos en Rusia 2018, la Selección Colombia tiene un reto enorme y urgente: solucionar un déficit de gol.



El equipo de Reinaldo Rueda completó 466 minutos sin anotar gol con el empate sin goles contra Paraguay, el pasado 16 de noviembre. Y eso que el entrenador ha contado con las mejores opciones de ataque que tiene, muchos de ellos consagrados en Europa, como Luis Díaz (quien fue además el goleador de la Copa América de Brasil), Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García, y otros en América, como Roger Martínez, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré, antes de ser transferido de River Plate al Eintracht Fráncfort.



“En la medida en que podamos hacer un gol en los primeros minutos de un primer tiempo se podrá ver un mejor juego. Se hicieron las variantes posibles, lo importante es hacer ese lavado y que nosotros tomemos la confianza, porque se viene un juego muy difícil en calidad de local y será determinante retomar la confianza, la convicción de lo que se hace y descifrar esos partidos que nos brinden la oportunidad de sumar lo que queremos y que Colombia se ha brindado para lograrlo”, declaró Rueda después del partido contra Paraguay.



Por lo pronto, la Selección tendrá, antes de enfrentar a Perú, un examen contra Honduras en un juego amistoso, el 16 de enero, en Fort Lauderdale (Estados Unidos), en el que aún no se sabe si podrá contar con la base del equipo (no es fecha Fifa) o si les apostará a variantes del medio local.



“Los jugadores van a seguir en sus clubes, ojalá que tengan buena actualidad, que se cuiden, que algunos logren más protagonismo y lleguen en mejor nivel en enero para encarar esos dos juegos y seguir con la ilusión de la clasificación”, agregó Rueda.



El riesgo es que Colombia quede afuera o que tenga que ir al repechaje, que se jugará el 13 o 14 de junio, en cancha neutral, contra el quinto clasificado de la Confederación Asiática, que puede ser Japón, Australia o Emiratos Árabes. Los dos primeros fueron a Rusia 2018 y, de hecho, el primero derrotó a la Selección en el debut.



Rueda sabe que la Selección debe mejorar para evitar sustos. “Ser conscientes de que no es suficiente lo que hemos dado, debemos exigirnos y brindarnos mejor y tener la claridad, hacer un juego más coherente y fluido. En algunas situaciones, pensar más en el equipo y que esto nos brinde la satisfacción de un buen resultado que nos dé la confianza”, señaló.



Terminó el 2021 y ya hay 13 selecciones clasificadas, incluyendo a la anfitriona. El reto de Colombia es llegar a ese grupo de 32. Y luego, seguir de largo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc