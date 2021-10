Con el grupo base, Colombia abre el operativo eliminatoria

Poco a poco, la nómina de la Selección Colombia para la crucial fecha triple de eliminatoria en octubre, en la que enfrentará a dos rivales directos, Uruguay (este jueves) y Ecuador (el jueves 14), y al mejor equipo de las clasificatorias, Brasil (el domingo 10), comenzó a reunirse en Bogotá. El técnico Reinaldo Rueda ya comenzó el operativo en el que espera sumar los puntos que lo metan en la zona de clasificación directa. Está en la de repechaje.

La lista que Rueda dio a conocer el miércoles deja en claro que, más allá de microciclos y morfociclos, la base la tiene clara y que eso es lo que hay, con los mejores jugadores que tiene disponibles y en condiciones de jugar.



(Lea también: Con tecnología de la Nasa, así se prepara James para volver a las canchas)



El técnico no ha modificado sustancialmente su listado: en los cinco partidos de eliminatoria ha mandado a la cancha a 26 jugadores. De ellos, seis no están en esta convocatoria: tres por problemas físicos (Óscar Murillo, Yairo Moreno y Luis Fernando Muriel) y otros tres, por decisión técnica, aunque ninguno de ellos ha tenido muchos minutos bajo su mando en las clasificatorias: Edwin Cardona, Andrés Andrade y Alexánder Mejía.



Rueda también parece dejar en claro que este no es momento para probar y que necesita a los hombres de mayor experiencia, los que ya han jugado eliminatoria e incluso mundiales. Para este listado prescindió prácticamente de todos los jugadores de la Liga local, salvo el tercer portero (Aldaír Quintana por Álvaro Montero) y el caso de Yerson Candelo, a quien puede utilizar como lateral derecho o como extremo, pero no es la primera opción en ninguna de las dos posiciones.



Está tan aferrado Rueda a su base que apenas pudo volver a contar con Duván Zapata y Yerry Mina los volvió a convocar, pese a la resistencia que hay de algunos sectores por su rendimiento: el primero, por no tener la misma cuota de gol que en el Atalanta (de hecho, no ha hecho goles con la Selección desde que llegó Rueda), y el segundo, por algunas dudas a la hora de defender, porque el aporte en el juego aéreo ofensivo es grande. En Everton anda bien.



(Además: Millos, misión cumplida: venció a Águilas y es líder de la reclasificación)



El compromiso del grupo es gigante, en especial en el caso de algunos jugadores que no tienen mucha continuidad, pero en los que Rueda confía muchísimo. Es el caso de Juan Fernando Quintero, quien no tiene un partido oficial con su club, el Shenzen, desde el pasado 11 de agosto, por el receso de la Liga de China.



Quintero fue uno de los jugadores clave en la victoria del equipo de Reinaldo Rueda contra Chile (3-1). Venía trabajando con Independiente Medellín y el sábado llegó a Bogotá. Aprovechando la concentración de la Selección sub-18 en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, Quintero entrenó con ese equipo, bajo el mando del técnico Héctor Cárdenas. Allí realizó trabajos específicos y físicos ordenados por el cuerpo técnico del equipo de mayores.



(En otras noticias: Gio Urshela llevó la peor parte en una sensacional atrapada)



Colombia se juega buena parte de la clasificación a Catar 2022 en las próximas dos semanas. Es la hora de ajustar el funcionamiento y sumar, para no perder el hilo de la clasificación.

Más noticias de Deportes