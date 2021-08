La altura de La Paz: ¿cómo afecta a los jugadores de la Selección Colombia?

Colombia regresa este jueves a jugar a los 3.640 metros de altura de La Paz, contra Bolivia. La última vez que visitó estas tierras, el 24 de marzo de 2016, los entonces dirigidos por José Nestor Pekerman lograron conseguir tres puntos ganando 2-3 con goles de James Rodríguez, Carlos Bacca y Edwin Cardona.





En ese entonces, como ahora, uno de los factores más determinantes para el desempeño de los jugadores en La Paz es la altura, 'el coco' de cualquier equipo que viaje a jugar a Bolivia y no juegue normalmente en estas condiciones.



Es una ventaja que siempre suelen aprovechar tanto los clubes como la selección boliviana. Por eso, desde tanques de oxígeno en los camerinos, itinerarios sobre la hora del compromiso y ayudas poco tradicionales como el viagra son las herramientas que suelen usar los equipos para contrarrestar esta arma de altura del combinado boliviano.



En 2016, Alexánder Niño, que hizo parte del cuerpo médico de la Selección Colombia, le dijo a EL TIEMPO: “En La Paz, en la medida en que hay esfuerzo físico, el déficit de oxígeno aumenta. No llega suficiente oxígeno a los músculos y la reacción no es tan rápida. Baja la potencia y la parte cardiopulmonar se afecta. El jugador se siente fatigado, con taquicardia, y a nivel cerebral pierde concentración por la falta de oxígeno. Pierde velocidad de reacción y de decisión”.



Así afecta la altura a los jugadores de fútbol Foto: CEET

Los más afectados pueden ser los jugadores que en condiciones normales no juegan a un alto nivel de altura, como los de Europa, por ejemplo. Por eso puede resultar importante el aporte de jugadores que se desempeñen en este nivel, aunque estos también sientan los efectos, como los que juegan en Bogotá (a 2.600 metros): Andrés Llinás (Millonarios), Andrés Román (Millonarios), Alex Mejía (Santa Fe) y Dairon Mosquera (Santa Fe).

Andrés Felipe Román Foto: Instagram



Para contrarrestarlo, existen vías como llegar más de 14 días antes del partido o unas horas apenas antes del compromiso, así como realizar varios entrenamientos previos en la ciudad donde se realizará el partido.



Cada equipo usa diferentes estrategias cuando va a la altura. Por ejemplo, el consumo de Viagra se ha vuelto habitual en los futbolistas porque, según Niño, es un medicamento que además de sus funciones para la impotencia sexual, ayuda a tratar problemas de hipertensión pulmonar, que son comunes en los visitantes a la altura, ya que se dilatan las arterias pulmonares por el déficit de oxígeno. Además, no es prohibido en los deportistas.



Las tradicionales balas de oxígeno, que ayudan a contrarrestar la baja saturación de oxígeno en la sangre (por efecto de la altura) en los jugadores, son utilizadas antes, en el entretiempo y al finalizar los partidos.



El partido contra Bolivia será este jueves a las 3 p. m. en el Estadio Olímpico Hernando Siles.



