Reinaldo Rueda afronta un dilema: el lío de armar la defensa

Un difícil reto tiene la Selección Colombia: debe jugar este jueves en Brasil contra el líder de la eliminatoria, con una defensa renovada o remendada, una defensa que no es la de siempre o la de casi siempre, sino con serios ajustes por las lesiones. Es el dilema de Reinaldo Rueda, que debe elegir la mejor pareja de centrales para un duelo de alto riesgo.



Ya antes de llegar a esta cita Rueda sabía que iba a tener problemas, porque Yerry Mina y Carlos Cuesta, su pareja titular de los últimos tres partidos y la que mejor se viene acoplando, no podía estar, porque los dos están lesionados. Pero los problemas se agravaron cuando este lunes se supo que Óscar Murillo, que se perfilaba para ser el inicialista, también se cayó del listado, porque se lesionó un hombro en el Pachuca.



Tres bajas en una defensa es demasiado para visitar a Brasil. Y eso sin contar que Stefan Medina, el lateral derecho, también se lesionó. Entonces, ¿quiénes van a defender?



La hora de Dávinson

Por un lado está Dávinson Sánchez, al que se la aparece la titularidad de repente, pues su nivel no ha sido bueno en sus últimos partidos con la Selección, perdió la titularidad con Cuesta y, para colmo, en el Tottenham dejó de ser habitual, y esa falta de ritmo puede ser un riesgo cuando al frente se tienen a esos atacantes brasileños, a ese equipó que es una máquina de 26 goles en lo que va de la eliminatoria.



Entonces le tocó a Dávinson –que lleva 5 partidos en la temporada inglesa y no jugó ni uno en todo octubre ni en lo que va de noviembre– asumir el rol que por mucho tiempo desempeñaba, el del líder de la defensa. Tendrá que apelar a su experiencia para no desentonar y para llenar de confianza al que sea su socio.

En esta convocatoria de Rueda hay dos centrales más esperando, uno es Jhon Lucumí, el jugador del Genk de Bélgica y quien ha esperado mucho esta oportunidad. Si lo eligen, no debe desaprovecharla. Lucumí ha jugado 11 partidos en la temporada y, aunque ya ha estado en el radar de la Selección, parece casi un nuevo pues solo ha jugado un partido, en la Copa América del 2019, cuando Rueda ni siquiera era el DT. Y cuando Rueda llegó y lo llamó, lo llevó, pero a la tribuna. Pero parece ser el complemento ideal de Dávinson en estos momentos de emergencia.

Las otras opciones de Rueda

Hay otras opciones que quizá le puedan dar luces a Reinaldo. Una es la de William Tesillo, el lateral izquierdo que también es defensor central, de hecho, sus orígenes son de central, su posición natural es de central, pero en la Selección juega de lateral. Al ser un defensor que conoce bien el puesto, puede dar una mano en la zaga si así lo decide Reinaldo.



Y hay una más, que opte por alinear a Yéimar Gómez, el defensor que llegó como gran novedad en la convocatoria y que juega en el Seattle Sounders, de los Estados Unidos. Se trata de un jugador que despierta elogios a donde va, como en Argentina. Pero estrenarse en un partido contra Brasil en la eliminatoria no parece la opción 1A.



Así que la tarea es para Rueda, que sepa elegir la mejor pareja, y que la que elija, no falle. En cuanto a Medina, es una zona con más opciones, como Daniel Muñoz.



En todo caso, se trata de una defensa renovada, remendada, para contener al poderoso Brasil.





