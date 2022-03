Comenzó la recta final de la eliminatoria suramericana. La Selección Colombia comenzó a trabajar ayer para preparar los dos partidos en los que saldrá en busca de un milagro, el de llegar, al menos, al repechaje para el Mundial de Catar 2022. Los dos retos directos son Bolivia, el jueves en Barranquilla, y Venezuela, el martes de la próxima semana en Puerto Ordaz.

Pero, además, Colombia tendrá que estar pendiente del radio y de las redes sociales para saber qué pasa con Uruguay, con Perú y hasta con Chile, y así saber si, con la obligación de conseguir esos seis puntos, aún quedan opciones de ir al menos al repechaje.



(Le puede interesar: Selección Colombia: el juicio final (Meluk le cuenta, opinión)

Luis Díaz, el gran referente para mantener las opciones

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección, llamó a 28 jugadores para estos dos partidos. Algunos llegan en gran nivel y con muchos elogios, como Luis Díaz, que sigue siendo figura con el Liverpool. Ayer entró en el segundo tiempo en el partido que su equipo le ganó 0-1 al Nottingham Forest para clasificar a semifinales de la Copa FA.



La convocatoria de Díaz, al igual que la de otros jugadores, la aceptó a regañadientes el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. “Es una realidad y es algo que siempre pasará. Por eso, no importa tanto lo que diga y es la razón por la que no suelo opinar del tema. Sin embargo, siendo sincero, preferiría tener a todos los jugadores esas dos semanas. Eso sería mejor, pero sé que tienen partidos importantes con sus selecciones. Esperemos que todos puedan regresar sanos y sin molestias físicas para lo que se viene de la temporada; rezo para que así sea”, declaró el alemán el viernes.



Otro que llega en muy buen momento es Luis Sinisterra. El sábado anotó el primer gol del Feyenoord en el clásico contra el Ajax, que terminaron perdiendo 3-2. Con ese, llegó a 10 tantos en la temporada de la Liga de Países Bajos, que se suman a los ocho que ha anotado en la Conference League.



Otra apuesta de Rueda es Luis Suárez, que no podrá estar contra Bolivia por suspensión, pero sí contra Venezuela. El atacante del Granada parece salir de un pequeño bajón que había tenido y el sábado anotó el tanto de la victoria de su equipo contra el Alavés (2-3).

James Rodríguez, una de las grandes preocupaciones

Pero hay algunos casos preocupantes en la lista de 28 jugadores. El que más dudas genera es el de James Rodríguez: no juega con Al Rayyan desde el primer de marzo, cuando hizo dos asistencias en el partido contra Qatar SC. Quedó dos partidos por fuera de la convocatoria por una supuesta molestia muscular, de la que no hubo ninguna comunicación oficial de su club. Para el partido del jueves llegará con 22 días de inactividad.



(En otras noticias: Juan Carlos Osorio: la cadena de errores que lo pone en la mira en América)



La otra preocupación de la Selección era el tema físico de Miguel Ángel Borja, quien no terminó el partido contra La Equidad en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el atacante se presentó a la concentración y está trabajando con normalidad.



Varios de los referentes tuvieron acción este fin de semana, por fortuna: Juan Cuadrado fue titular en la victoria de Juventus contra Salernitana, Luis Muriel también arrancó entre los 11 inicialistas en el triunfo del Atalanta contra Bolonia (0-1), y Juan Fernando Quintero entró en el segundo tiempo del superclásico River-Boca.



A los cuatro primeros en llegar el sábado (Álvaro Montero, Gustavo Cuellar, Harold Preciado y Miguel Borja) se unió el domingo Wílmar Barrios. Eran esperados James Rodríguez, Yairo Moreno, Jéfferson Lerma, Luis Suárez, David Ospina, Johan Mojica y Stefan Medina. La 'operación milagro' está en marcha.



DEPORTES