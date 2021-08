Selección Colombia: comienza el trabajo para la eliminatoria

La Selección Colombia de mayores ya comienza a reunirse para ponerse a órdenes del técnico Reinaldo Rueda para los partidos de eliminatoria contra Bolivia, el 2 de septiembre en La Paz; Paraguay, el 5 en Asunción, y Chile, el 9 en Barranquilla.

Los jugadores que actúan en el medio local ya comienzan a llegar a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. El grupo viajará este sábado a Santa Cruz de la Sierra, donde preparará el juego contra Bolivia en La Paz.



Andrés Felipe Román llega a la convocatoria de la Selección. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Los primeros en llegar fueron Andrés Andrade, Baldomero Perlaza y Yerson Candelo, de Atlético Nacional; Alexánder Mejía, de Independiente Santa Fe, y Andrés Felipe Román, de Millonarios.



También se integró ya a la concentración Juan Fernando Quintero, jugador del Shenzen de China, quien ya lleva varios días en Colombia por el receso de la Liga de ese país.

Quintero venía entrenando con Independiente Medellín para no perder forma física y estar en la Seleccción en plenitud de condiciones.



Mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, Quintero no juega con la Selección Colombia desde el 16 de octubre de 2018, en un amistoso contra Costa Rica, en el interinato de Arturo Reyes.



A la espera de lo que suceda con la negativa de las ligas de Inglaterra, Italia y Portugal a prestar los jugadores que actúan allí, los convocados de esos países llegarán directamente a Bolivia.



También España se sumó a las ligas que no quieren ceder a sus futbolistas e incluso amenazó con llevar el tema al TAS. Sin embargo, ninguno de los convocados de Colombia para esta fecha triple de eliminatoria actúa en ese país.



