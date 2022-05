La Selección Colombia cumplió este domingo dos meses de haber quedado eliminada del Mundial de Catar 2022. El único papel que le queda, por ahora, es servirles de sparring a otros equipos en su preparación para la Copa del Mundo.



En ese orden de ideas, el equipo se alista para su primer partido después del golpe de haber quedado afuera. Con una nómina muy distinta a la que tuvo en las clasificatorias, y aún sin técnico en propiedad tras la confirmación de la salida de Reinaldo Rueda, la Selección jugará contra Arabia Saudí, uno de los equipos con cupo en Catar, en Murcia (España), el próximo domingo.



Héctor Cárdenas deja la Sub-20 para preparar el juego



Héctor Cárdenas, el técnico de la Selección sub-20, será el encargado de este equipo que no puede calificarse ni siquiera de experimental, pues aún no hay pistas sobre quién lo dirigirá pensando en la eliminatoria para el Mundial de 2026.



El exentrenador del Deportivo Cali se quedó en Colombia mientras su equipo juvenil ya está en Toulon (Francia) para jugar el torneo Maurice Revello. Allá estará a cargo Freddy Hurtado, su asistente técnico, mientras se cumple con el compromiso del amistoso en Murcia.



De la lista de 20 convocados por Cárdenas ya se cayó un nombre: Luis Sinisterra, figura del Feyenoord y mejor jugador joven de la Conference League, no estará en este partido.



Su club anunció en redes sociales que Sinisterra salió con molestias físicas de la final contra Roma y por eso no está disponible para la Selección.



La base con la que va a trabajar Héctor Cárdenas



Así las cosas, Cárdenas contará en este partido con solo siete jugadores de la base de la eliminatoria pasada, encabezada por Rafael Santos Borré, atacante del Eintracht Frankfurt, que acaba de coronarse campeón de la Europa League.



Además, tendrá, de los que estuvieron en la eliminatoria, a la zona defensiva del Genk de Bélgica (Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí), más Dávinson Sánchez, Luis Suárez y Steven Alzate.



Una parte de los llamados por Cárdenas se reunirá este lunes en Bogotá, mientras el resto de la plantilla llegará directamente a España.



