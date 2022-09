Néstor Lorenzo activó su radar en Inglaterra. De allí se trajo una base nutrida, liderada por Luis Díaz y otros 5 jugadores, para empezar la urgente reconstrucción de la Selección Colombia, que el sábado juega amistoso contra Guatemala.

La legión inglesa es el soporte que eligió el nuevo DT para demostrar que en la cancha esta sí es, o podría ser, o intentará ser, otra Selección, la que deje atrás las penurias recientes, la que juegue, quizá, con un toque a la inglesa.



Inglaterra es el fútbol de la velocidad, del cambio de ritmo brutal, de los ataques despiadados.

El poder de la Liga Premier



La Premier es la liga más poderosa del momento, la que acapara la mayor atención, con un valor de 9.860 millones de euros. Y su segunda división se jacta de valer 1,17 millones (según Transfermarkt).



Y si ese es el fútbol más lujoso y bello e imponente, pues cómo no echar mano de todo colombiano que desembarque allá. Lorenzo citó a seis: 4 de primera, 2 de segunda. Y si Yerry Mina no estuviera lesionado, seguro también estaría en camino.



Entre ellos sobresale Luis Díaz, y no es para menos. Es el jugador colombiano más destacado e importante del momento. El que está en el nivel más alto, por estar donde está, en Liverpool, y por su rendimiento. Díaz tiene una enorme responsabilidad.



El equipo, la prensa, la afición esperan mucho de él en la Selección. Si el mundo lo extrañará en Catar, Colombia le pide que no falte al otro mundial: es la responsabilidad de los más brillantes, de los más vigentes.

Gambeta y goles

Luis Sinisterra Foto: EFE



Así que la tarea de Lorenzo es conformar una estructura que lo favorezca, que no lo nuble, que no lo refunda. Y para eso lleva más tropa inglesa. Como Luis Sinisterra, otro atacante que tiene diferentes responsabilidades: representa la renovación del gol.



Sinisterra venía reclamando a gritos su oportunidad en la Selección. Y allí está. Hizo ruido en el Feyenoord, de Países Bajos, y por eso dio el salto a Inglaterra. Llegó al Leeds, donde ya sorprende con sus goles: lleva 2 en Liga y uno en Copa de la Liga. Si los goles se refundieron en el pasado reciente y nos dejaron fuera del Mundial, aquí está Sinisterra.



Y detrás de él, otros hacen fila, como Óscar Estupiñán, que llegó al Hull City de la Championship (segunda división), donde ya se destaca. Inspirado en Hugo Rodallega, lleva 7 goles en 10 partidos, siendo el máximo anotador del torneo.



“Es un sueño hecho realidad estar ahora en Inglaterra”, dijo Estupiñán a The Sun. Y cómo no... Detrás de Estupiñán viene otro, Yaser Asprilla, el de 18 años que salió del Envigado para hacer estragos en el Watford. Yaser no ha anotado en su nuevo club, pero ya lleva 8 partidos en su lista. Ya tuvo estreno en la Selección, y esa vez, en un amistoso, fue una explosiva aparición. Es joven, se está terminando de formar, pero ya está en Inglaterra. Allá lo hará.



Y a ese ataque esperanzador que llega a la Selección con sonido inglés se unen dos experimentados de atrás: Dávinson Sánchez, del Tottenham, y Jefferson Lerma, del Bournemouth. Dos jugadores que si bien no representan renovación, sí son pilares sólidos, y Lorenzo demostró que quiere mucho de eso para iniciar la reconstrucción.



¡Empezamos este nuevo reto con trabajo duro y mucha actitud! 💪#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/26NUBWpU7n — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 19, 2022



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

