La Selección Colombia de Fútbol Playa alcanzó su clasificación a la Copa Mundial de la Fifa de Fútbol Playa Dubai 2023, tras vencer 7-5 a Paraguay en el partido por el tercer puesto de la Copa América de la disciplina.



De esta manera, se convierte en la quinta Selección Colombia en 12 meses, que consigue un cupo a la máxima cita orbital.

Otro Mundial para Colombia

Colombia perdió contra Bolivia en la Copa América de Fútbol Playa. Foto: Conmebol

En el partido de este domingo, Colombia llegó a estar arriba en el marcador por seis goles a dos. Sin embargo, Paraguay sacó su casta y apretó el partido.



Al final, con el 7-5, Colombia se quedó con el tercer puesto en la Copa América y el paso al Mundial de Fútbol Playa por primera vez en su historia.



Colombia estuvo presente en la Copa Mundial Femenina de la Fifa Sub 17 quedándose con el subtítulo, de igual forma hizo parte de la Copa Mundial Femenina de la Fifa Sub 20 donde avanzó hasta los cuartos de final y, este año, tendrá su participación en la Copa Mundial de la Fifa Sub 20 en Indonesia que se celebrará desde el 20 de mayo, también en la Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia y Nueva Zelanda en Julio, y ahora por primera vez en la historia, obtiene un lugar en la Copa Mundial de Beach Soccer en los Emiratos Árabes Unidos.

🏝️⚽️ 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗔𝗖𝗛𝗢𝗦



Saludamos al Cuerpo Técnico y jugadores de nuestra Selección Colombia de Fútbol Playa por su histórica participación en la CONMEBOL @CopaAmerica 2023, en donde clasificamos por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/bUhd0vOJWt — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2023

*Con información de la Federación Colombiana de Fútbol