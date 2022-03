A escasas 48 horas de que se lleve a cabo la asamblea general de la Federación Colombiana de Fútbol, el ambiente se pone cada vez más tenso.



A la dura situación por la virtual eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar, y en medio de las investigaciones que corren contra algunos directivos de la cúpula directiva, le salió un nuevo capítulo a la polémica salida de Carlos Queiroz del equipo nacional. De nuevo, tiene que ver con el rifirrafe entre el exentrenador tricolor y el vicepresidente de la FCF, Álvaro González Álzate.

Las palabras de González

Álvaro González junto a Carlos Queiroz y Ramón Jesurún.

"Yo con el profesor Queiroz solamente logré comunicarme tres veces por charlas que tuvimos máximo en tres minutos en un aeropuerto, antes de que montara en un avión. Nunca hablamos en una reunión oficial donde, aparte de su posesión como técnico, pudiéramos haber intercambiado ideas e iniciativas", expresó el alto directivo de la Federación Colombiana, luego de que cobrara revuelo un comunicado del entrenador portugués en el que afirmaba que González había estado detrás de su salida de la Selección Colombia.



"Las relaciones entre el técnico de las selecciones de Colombia y el Comité Ejecutivo se hacen todas a través del presidente de la Federación (Ramón Jesurun). Lo que yo he informado públicamente es lo que el presidente de la Federación nos ha comunicado al Comité Ejecutivo", añadió González en diálogo con 'Win Sports'.



Sus palabras se dan en medio de la tensión que ya existía por la salida de Queiroz del equipo nacional. González había dicho que "El profesor Queiroz, luego de los catastróficos resultados en las dos primeras fechas de la eliminatoria para Catar 2022, se ausentó totalmente del Comité Ejecutivo y sin que nadie se lo exigiera presentó su renuncia ante el presidente de la Federación. Y como era de esperarse, pues se le aceptó", según reseñó 'La Patria'.



Queiroz, días después, respondió: "nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución".



"Mi salida de la selección Colombia o 'cajón' fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum, que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él, la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurún", había dicho Queiroz.



