Anuncio de la salida de Queiroz no se hará mientras no haya reemplazo

El futuro de Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia, tres días después de la goleada 6-1 contra Ecuador, está lejos del cargo. Sin embargo, la noticia oficial de su salida se puede demorar.

¿Cuál es la razón? Los directivos de la Federación quieren tener listo el reemplazo de Queiroz para que comience a trazar el plan para los partidos del año entrante.



(Lea también: Periodista que denunció pelea en el camerino de Colombia se ratifica)



La preocupación pasa porque en la próxima jornada de la eliminatoria, en marzo de 2021, el rival será Brasil, que tiene campaña perfecta en el arranque de la ruta hacia Catar 2022.



Una nueva goleada ya haría apuntar las miradas hacia otra cabeza, ya no la del entrenador, sino la del comité ejecutivo en cabeza de Ramón Jesurún, que ya viene cuestionado por otros temas administrativos. Y los directivos no quieren correr ese riesgo.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el tema económico no es un inconveniente para decidir la salida del cargo de Queiroz. La situación de la FCF no es boyante y el hueco que se abrió por la multa que debió pagar la entidad, por cuenta de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de boletería en la eliminatoria pasada, se siente.



Sin embargo, la FCF igual contaría con los recursos para un eventual acuerdo de salida. Los directivos consultados por este diario afirmaron que Queiroz es consciente de la situación y que estaría en buena actitud para negociar su salida y dilatar su indemnización, que sería pagada en varios plazos.

El tema pasa por el posible reemplazo y hoy apenas se están estudiando nombres. El nombre que más gustaba en el comité ejecutivo era el de Reinaldo Rueda, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2006, pero la puerta se cerró este viernes, cuando fue ratificado como seleccionador de Chile.



Otros nombres de entrenadores que estaban sonando, como Hernán Darío Gómez y Juan Carlos Osorio, hoy no están dentro de la consideración de los directivos. Y los candidatos extranjeros que han sonado han sido más por versiones de prensa que por llamadas reales para preguntar por ellos.



(En otras noticias: Superó rápido la lesión: Ospina entrenó sin problemas con Nápoles)



Además de José Pékerman, que ha sonado mucho, hay otros nombres que se filtraron en distintos medios, como Miguel Ángel Russo. Y un portal mexicano, Mediotiempo, asegura que hay interés por Miguel Herrera, actual entrenador del América. Pero por ninguno de ellos se ha preguntado. En el escritorio de Jesurún reposan más de 20 hojas de vida de entrenadores.



DEPORTES

