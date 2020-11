El monitoreo que le hizo Queiroz a la lesión de James

Todo el mundo habló hace dos semanas por el problema físico de James Rodríguez. La máxima estrella del Everton y de la Selección Colombia sufrió un golpe que le causó una inflamación en sus testículos y por eso se perdió un partido y entrenó diferenciado en estos 15 días.

El sábado pasado volvió a las canchas. Lo hizo en la derrota del Everton 1-3 a manos del Manchester United y con un flojo nivel de James. De inmediato, la prensa colombiano le preguntó a Carlos Queiroz si había algún tipo de preocupación por la actualidad del jugador, pero el entrenador de Colombia fue claro.



"A mí no me gusta hablar de la palabra preocupación. No estoy aquí para mostrar preocupación, sino para mostrar soluciones. Tiene una situación específica, estamos en contacto con él, su preparador y con Everton. La decisión es trabajo, calidad e intentar en este tiempo desarrollar y tenerlo lo mejor posible", comentó el DT en rueda de prensa.



Queiroz afirmó que se ha estado muy atento con todo su cuerpo médico a lo que pase con el jugador y lo mejor que pueden hacer es tomar las decisiones para su estado de salud y para la Selección Colombia.



"Era mejor que no se lesionara, pero hay que buscar soluciones. Estamos bien atentos a todos los detalles con el cuerpo médico. Debemos tomar decisiones buenas para él y para el equipo. Muchas veces perdemos el foco de lo que el tema principal de Colombia es la clasificación y tener un equipo con jugadores que estén bien", añadió.



Finalmente, quedó una sensación en el aíre de algunos futbolistas, además de James, que llegan con algunos problemas. "Una cosa es estar listo para jugar o tener deseos de jugar y otra cosa es estar preparado para jugar y ahí entramos los entrenadores. Unos tienen que recuperar más físicamente, otros técnicamente, otros mentalmente, porque hay y un par de jugadores que no están jugando mucho. Hay que trabajar para que todos estén bien preparados y nos den las soluciones".



