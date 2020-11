‘El único responsable soy yo’: Queiroz

Colombia perdió 0-3 en Barranquilla con Uruguay, en la tercera fecha de la eliminatoria mundialista de Catar 2022 y el DT, Carlos Queiroz, habló con seriedad.

¿De quién es la culpa? En el primer tiempo tuvimos oportunidades de gol que pudimos llegar al empate, lo merecíamos. La realidad es muy clara, cuando se habla de un resultado como este en casa, no hay nada que decir, hay que salir adelante y pensar en el próximo partido. Tomó toda la responsabilidad. Los muchachos pelaron, encararon. No ha sido posible el cambio. La responsabilidad del partido es mía.



Cambio de Cuadrado a la lateral. Hay una matriz o métrica de convocatorias que trabajamos durante dos años. Para el equipo llamamos dos jugadores que en este tiempo lo estaban haciendo bien. Durante la preparación intentamos sacar la experiencia y la madurez de Cuadrado. Nos pareció una opción buena.

James Rodríguez habló de responsabilidades. Es propio lo que habló, pero eso no es correcto, no es verdad. Cuando ganamos lo hacemos todos, pero cuando el resultado es malo es de todo el equipo. Cuando se pierde no estoy de acuerdo porque el entrenador es el único responsable.



Lo más complicado. Cuando sufrimos un gol tempranero siempre es más difícil porque hay que recuperar el partido técnicamente y emocionalmente. Debemos estar preparados para sacar puntos en Ecuador, eso es lo más importante.



La derrota. Los goles siempre son golpes duros para los equipos que están intentando marcar y ganar. Intentamos tomar todos los riesgos, con todas las municiones de ataque para cambiar las cosas.



