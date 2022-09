La convocatoria de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia para los amistosos contra Guatemala y México ha desatado muchas críticas, no solo en las redes sociales, sino en los sectores de opinión más influyentes.

La crítica de Vélez

Néstor Lorenzo. Foto: EFE

El periodista Carlos Antonio Vélez, en su espacio 'Palabras mayores' de Antena 2, fue duro, crítico y vehemente con esta convocatoria.



"¿Qué hay de nuevo, viejo?, pues lo nuevo es viejo. Tenía la sensación que eso iba a pasar. Admito que no pensé que se metiera el desaguisado de James... ¿Qué pretende don Lorenzo? Advierto, no estoy aún en la oposición, pero voy en camino de convertirme rápido en opositor. Espero el pistoletazo para ser oposición. Hay margen para solucionar el desaguisado", comenzó Vélez en su espacio.



Vélez criticó el carácter de Lorenzo, por citar a varios de los mismos de siempre, pese a la no clasificación a Catar.



¿Qué pretende? Dejó la sensación de ser un hombre acomodado, sin carácter, no es líder, parece querer entregarle la Selección a los lideres de blancos y negros, es más de lo mismo. Qué pobre para argumentar", dijo Vélez.



Y le hizo un llamado al entrenador. "Le digo, con aprecio, que respete, que no nos crea tontos. No pretenda hacernos creer que lo malo es bueno y lo bueno malo. No lo han traído para clasificar al Mundial, lo clasifico hasta yo, con 7 de 10, por la mitad de lo que usted se gana... Aquí el tema es de ganar un título".

El tema James fue centro de su opinión. "No es posible que tenga a James inactivo, a un fantasma como Cuadrado, a Borré suplente, a Barrios que está en Rusia como en ruinas... o a Falcao, al que adoramos... "¿Por qué comienza al revés? ¿Esta es una ONG? ¿Es una casa de beneficencia? Está equivocado. Si le quiere ayudar al amigo de su empresario, que es James, ayúdele de manera correcta. Acaba de llegar a un equipo que lo rescata del anonimato y la carrera a ser exjugador.



"Yo de Lorenzo no lo llamo, y de james le digo, 'no me lleve...'. Es una idiotez", concluyó.



Finalmente , comentó que sí hubo aciertos en la convocatoria, como Llinás, Castañeda, Durán y otros, pero criticó que se llame a los experimentados bajo el argumento de que van a dar ejemplo. "¿Ejemplo de qué?".

La convocatoria de @FCFSeleccionCol muestra el camino,+ de lo mismo!Los q nos eliminaron de Qatar encabezan la lista.Esperaba un “desaguisado”pero la sacó del estadio el DT llamando un jugador inactivo en el último semestre.Q esperanza tienen los q han hecho méritos y no están? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 15, 2022



