La Selección Colombia sub-20> se estreno en el Mundial juvenil de Argentina con victoria contra Israel, 2-1, este domingo.



El portero Luis Marquines dio la cuota inicial de la victoria de Colombia. Atajó casi de todo. Fue la figura del partido.

Uno a uno

Luis Marquines: actuación descomunal, atajó casi todo, a quemarropa, cruzado, abajo... Solo le faltó parar el penalti. De no ser por Marquines, otra hubiera sido la historia. 8



Edier Ocampo: cuando se decidió a salir al ataque fue explosivo, pero cuando le taparon la banda, se nubló. En defensa cometió la falta del penalti a favor de Israel. 5

Kevin Mantilla: pasó trabajos, le costó seguirles la pista a los atacantes de Israel, varias veces no logró llegar a los cierres. 5



Fernando Álvarez: en el mismo problema que Mantilla. Ambos sufrieron el ataque de Israel, fueron superados en velocidad y en los duelos. 5

Jugadores de Colombia en el Mundial sub-20. Foto: EFE

Andrés Salazar: cuando pudo ir al ataque hizo una interesante sociedad con Asprilla, tiró algunos centros. 6



Jhohan Torres: era el encargado de presionar, recuperar y salir a apoyar, pero no fue determinante. 5



Gustavo Puerta: quedó condicionado por una amarilla al minuto 11 por una entrada desmedida y, sin embargo, no se descontroló. Su capacidad para aportar en ataque siempre será valiosa. Anotó el gol de la victoria. 7



Miguel Monsalve: lució poco, apenas un rematico en la primera parte. 5



Óscar Cortés: el más dinámico en la primera parte, sobre todo cuando cambió el perfil para jugar en la izquierda. Anotó el gol del empate parcial, de penalti. Se creció en la parte final. 7



La Sub-20 debuta con triunfo en el Mundial. Foto: EFE

Yaser Asprilla: no tuvo la dimensión que se esperaba. Por momentos le faltó asociarse mejor y no excederse en la jugada individual. 5



Jorge Cabezas Hurtado: deslucido total, no le llegó la pelota y casi no intervino en la primera parte. Participó mejor en el segundo tiempo. 5



Alexis Manyoma: entró por Monsalve (12 ST). No fue solución. Pesó poco. 5



Tomás Ángel: entró por Cabezas (41 ST). Muy poco tiempo para participar. Sin calificación.



Jhon Vélez: entró por Puerta (50 ST). Sin calificación.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

